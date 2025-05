Krwawy świąteczny weekend w Ameryce. Władze Nowego Jorku zaskoczone liczbą strzelanin

Tegoroczny długi weekend z okazji Dnia Pamięci, podczas którego Ameryka upamiętnia zmarłych podczas służby wojskowej, niestety nie zaskoczył. Tak, jak w minionych latach, nieoficjalny start sezonu letniego, spłynął krwią. Co gorsza, w wielu miejscach doszło też do masowych strzelanin. W niedzielę 25 maja strzelaniną zakończyła się awantura, do której doszło tuż przed imprezowym rejsem łodzią czarterową w Little River w Karolinie Południowej. Jak poinformowała policja z Horry County, rannych zostało 10 osób, z których jedna była w stanie krytycznym.

Za masową strzelaninę uznano też makabrę w Filadelfii, PA. W obchodzony w poniedziałek Memorial Day kule dosięgły tam 11 osób, uczestniczących wcześniej w zjeździe miłośników motoryzacji w parku Fairmount. Niestety dwóch osób nie udało się uratować – to 23-letnia Amya Devlin i 21-letni Mikhail Bowers. Wśród poszkodowanych jest również trójka nastolatków, w wieku 15-17 lat, a także osoba, która została potrącona przez uciekającego z miejsca kierowcę.

Policja z Filadelfii przyznała, że do wieczornej strzelaniny doszło mimo że na miejscu obecni byli mundurowi. Funkcjonariusze nie ustalili dotąd co było przyczyną zajścia, nie odnaleziono też żadnej broni palnej. - Staramy się zarządzać tłumem, w miarę jego pojawiania się, ale to wyzwanie, gdy jednostki postanawiają strzelać do tłumu – powiedział podczas konferencji prasowej szef policji w Filadelfii Kevin Bethel.

Żmudne śledztwa po Memorial Day Weekend czekają też policjantów z Chicago, IL, gdzie w ciągu tych trzech dni postrzelone zostały 24 osoby, z czego dwie przypłaciły to życiem. To jednak znaczny spadek w porównaniu z 2024 rokiem, gdy kule dosięgły około 40 osób, z których aż dziewięć zginęło.

We made HISTORY this weekend as @NYPDNews, @NYCYouth, and our other partner agencies kept you safe.Upstream and downstream investments by our administration contributed to ZERO shootings on the Sunday of Memorial Day Weekend for the FIRST TIME EVER in recorded history. pic.twitter.com/ciSTAFnO0Q— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 26, 2025

O historycznie spokojnym długim weekendzie Dnia Pamięci mówią też władze Nowego Jorku.

- „Po raz pierwszy w 32-letniej historii takich statystyk, w weekend Dnia Pamięci w Nowym Jorku odnotowano najniższą liczbę strzelanin i pierwszą niedzielę bez strzelanin” – pochwaliła się w serwisie X szefowa nowojorskiej policji Jessica S. Tisch. - „To lata zaangażowania w walkę z przemocą z użyciem broni palnej przynoszą owoce” – wtórował jej na X burmistrz metropolii Eric Adams, dziękując mundurowym i wszystkim zaangażowanym.