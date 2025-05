Młodzi chuligani siali grozę na Jersey Shore. Ponad 70 zatrzymanych!

Ponad 70 aresztowanych, trzy ataki z nożem i czasowe zamknięcie nadmorskiej promenady. To skrócony bilans długiego świątecznego weekendu w Seaside Heights na popularnym Wybrzeżu Jersey w New Jersey. Według szacunków władz, nadmorską miejscowość przy okazji Memorial Day, rozpoczynającego sezon letni, odwiedzić miało około 100 tys. gości. Niestety, nie wszyscy potrafili się zachować. Nie pomogło też wysłanie na dwumilową promenadę niemal 100 policjantów.

Funkcjonariusze aresztowali 52 dorosłych i 21 nieletnich w ciągu weekendu, jak zdradził w rozmowie z portalem NJ.com detektyw Steve Korman z Seaside Heights. W ciągu 72 godzin od 6 am w piątek 23 maja do 6 am w poniedziałek 26 maja, mundurowi interweniowali przy dziesiątkach bijatyk, zakłócania porządku, ale też m.in. przy trzech pchnięciach nożem. Do ostatniego z nich doszło tuż po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek i policja zdecydowała o zamknięciu popularnej nadmorskiej promenady.

It was a violent Memorial Day weekend in Seaside NJ1 woman was stabbed. 1 victim was killed in a hit and run.Numerous assaults took place on the boardwalk.This woman was knocked unconscious and the assailant apparently got away.Note: This does NOT represent the Jersey… pic.twitter.com/MxkCv9MJHy— NJ Patriot (@njpatriotx) May 25, 2025

Zdjęcia z burd i policyjnych interwencji zalały media społecznościowe. Wywołały też lawinę komentarzy, m.in. polityków, których zdaniem zawinił system. - „Seaside Heights, jedno z największych miast w 10. okręgu ustawodawczym, nadal boryka się z konsekwencjami luźnej polityki kryminalnej New Jersey. Ale nie siedzą z założonymi rękami. Obecnie obowiązuje ścisła godzina policyjna, aby poradzić sobie z nieletnimi, którzy stają się coraz bardziej ośmieleni w wyniku słabości naszego prokuratora generalnego” – skomentował na Facebooku stanowy poseł Paul Kanitra.