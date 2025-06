i Autor: McHenry Police Department

Incydent pod Chicago

Kanarowski pokłócił się z żoną i córką, wyciągnął broń i zaczął do nich strzelać

Nie wiadomo, co go tak rozsierdziło, ale może przypłacić to nawet pięcioletnią odsiadką. 77-letni Raymond V. Kanarowski spod Chicago w Illinois został zatrzymany po rodzinnej sprzeczce, podczas której użył broni. Mężczyzna początkowo został oskarżony o oddanie strzałów w celu zastraszenia żony i córki, ale okazało się, że mógł narobić jeszcze więcej szkód. Według policji, senior strzelał również w stronę ruchliwej ulicy.