Kamery nagrały zabójcę. To on miał zabić listonoszkę w Chicago

Na nagraniu opublikowanym m.in. na YouTube przez Departament Policji Chicago widać mężczyznę wsiadającego do białego dodge’a Durango przy 7000 South Campbell Avenue tuż przed zastrzeleniem listonoszki. Sprawca był ubrany w czarną bluzę z kapturem, czarne spodnie i czarne buty. Inny fragment filmu pokazuje mężczyznę wysiadającego z Durango w pobliżu 121 Ulicy i Harvard. Widać jak przebiega przez ulicę i nagle znika, a po chwili wraca do auta i odjeżdża.

Uwieczniony na filmie podejrzany miał zabić Octavię Redmond (+48 l.) 19 lipca. Kobieta od rana rozwoziła listy na swojej trasie, gdy około godziny 11.40 am przed domem w okolicy South Harvard Avenue i West 122 St podszedł do niej uzbrojony mężczyzna, który oddał w jej stronę blisko dziesięć strzałów, po czym uciekł. Ranną kobietę przetransportowano do Advocate Christ Medical Center, gdzie stwierdzono jej zgon.

Pojazd, którym jechał sprawca został później znaleziony - porzucony i podpalony przy ulicy 8900 South Holland Avenue. Wciąż nie udaje się złapać sprawcy. Służby apelują do osób, które mogą posiadać pomocne informacj o kontakt z chicagowską policją pod numerem telefonu 312-747-8271, lub mailem na adres james.foy@chicagopolice.org. Anonimowo można przesyłać informacje również za pośrednictwem strony internetowej cpdtip.com. U.S. Postal Inspection Service oferuje nagrodę w wysokości do $250 000 za wskazówki, które doprowadzą do aresztowania i skazania sprawcy.