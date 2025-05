Nietypowy wypadek

Horror na przystani. Nastolatka pomyliła gaz z hamulcem i zaparkowała na pomoście

Ta nastolatka zapewne będzie wspominać swój wypadek do końca życia. 17-latka kierująca sporym jeepem pomyliła gaz z hamulcem, próbując zaparkować na molo w nowojorskiej miejscowości. Strażacy wezwani do nietypowej interwencji przecierali oczy ze zdumienia. Auto o mały włos nie wpadło do wód zatoki Long Island, fartownie parkując na jednym z pływających pomostów.