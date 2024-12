Gwiazdkowe przyjęcie Polonijnych bineswoman

Burmistrz Chicago nie chce cięć w urzędzie. Woli sięgnąć do kieszeni podatników

Prężnie działająca polonijna organizacja polskich kobiet biznesu - Polish Women in Business - nie zwalnia tempa. W eleganckich wnętrzach hotelu Chez w Arlington Heights IL, te przedsiębiorcze panie zorganizowały przyjęcie Christmas Party. Na tej gali licznie zgromadzone kobiety nie tylko celebrowały swoją przyjaźń, ale także wzajemnie się inspirowały. Nie zabrakło również wspaniałej mieszanki muzyki w wykonaniu młodych, polskich artystów - rodzeństwa Emilii i Viktora Kuru. Towarzyszyła im utalentowana mama Mirosława Sojka-Topór. O to, by gościom tego wieczoru niczego nie zabrakło, zadbały panie z PWB - Sylvia Lisiecki, Kasia Sowacki i Alina Mikolajczyk. - Brawa dla całego zespołu PWB za zorganizowanie tak wspaniałego wydarzenia - napisała na Facebooku Agnieszka Janowska, uczestniczka przyjęcia i liderka Business Moms Club.

