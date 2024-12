Jeden taki dzień w Nowym Jorku. Czas na świętych Mikołajów

Już dziś Santacon. Zlot Mikołajów odbywa się tylko raz w roku w Nowym Jorku

SantaCon to charytatywny, apolityczny i bezsensowny (według organizatorów ) Zjazd Mikołajów, który odbywa się tylko raz w roku w Nowym Jorku w celu propagowania sztuki i absurdalnej radości z dobrej zabawy. To wielka impreza barowa, podczas której ludzie poprzebierani za Mikołajów, elfy i panie Mikołajowe weselą się w barach i pubach. Na oficjalnej stronie Zjazdu znajdziemy instrukcje przestrzegania regulaminu imprezy. Należy zatem mieć na sobie pełny strój św Mikołaja, być czarującym i uprzejmym dla barmanów i pracowników barów. Naturalnie trzeba mieć odpowiedni do picia wiek i wpłacać donacje na Santa’s Charity Drive. Mikołaje nie śmiecą i nie wymiotują gdzie popadnie, tylko bawią się i roztaczają w koło świąteczny nastrój. Mikołaje nie zostawiają po sobie śladów, butelki i puszki deponują w odpowiednich miejscach i sprzątają po swoich reniferach. Św Mikołaj ) nie bije się z nikim. Święty Mikołaj ma być miły dla dzieci i skłaniać je do smiechu, a nie do płaczu. Santa szanuje Nowy Jork, nie szuka zaczepek, nie wspina się na zaparkowane samochody. Szanuje też nowojorskich policjantów i policjantki. Santa kiedy dostaje sygnał na X żeby zmienić bar - nie ociąga się i rusza do następnego baru. Santa musi być dobrze przygotowany i dlatego organizator zaleca wygodne buty, dostateczna ilość gotówki, Metrocard i ubranie się ciepło, na „cebulkę”.

Zjazd Mikołajów rozpocznie się na środkowym Manhattanie. Parada św Mikołajów zakończy się na East Village

W tym roku Zjazd Mikołajów rozpocznie się na środkowym Manhattanie na przecięciu Broadway i 40 ulicy. Parada św Mikołajów zakończy się na East Village. Aby uczestniczyć w zdarzeniu należy zapłacić $ 15.95. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na cele dobroczynne. W zeszłym roku organizatorzy SantaCon przeznaczyli uzyskane z biletów pieniądze na City Harvest i Friends of Materials of The Arts. Podczas Zjazdu Mikołajów należy liczyć się z pewnymi restrykcjami ze strony MTA na Metro North Railroad i LLRR, oraz w metrze. Od soboty do niedzieli wnoszenie i spożywanie tam alkoholu będzie surowo wzbronione. Ilość policjantów na stacjach metra i kolejki zostanie w ten weekend zwiększona i podobnie planuje zrobić NJ Transit z pasażerami jadącymi lub wracającymi z Nowego Jorku.

