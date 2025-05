Górale w żałobie po śmierci Andrzeja Fiedora. Były prezes Koła Zakopane i olimpijczyk zmarł w wieku 79 lat

Andrzej Fiedor zmarł 24 kwietnia w wieku 79 lat w domu swojej córki Marii w Homer Glen w Illinois. Zgodnie z nekrologiem zamieszczonym na stronie internetowej domu pogrzebowego Kamiński Family Funeral Homes, pozostawił też pogrążone w rozpaczy wnuki, prawnuki, rodzeństwo oraz liczne grono przyjaciół i znajomych.

Andrzej Fiedor urodził się 2 stycznia 1946 r. w wiosce Koniówka. Od najmłodszych lat grał na skrzypcach i akordeonie. Pasjonowała go też jednak obróbka drewna. Prócz muzyki, tradycji podhalańskich i rzemiosła jego wielką miłością był także sport. Dwukrotnie reprezentował Polskę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w biathlonie. W 1968 roku w Grenoble zajął czwarte miejsce. Wziął też udział w igrzyskach w Sapporo w 1972 roku. Po zakończeniu kariery wyemigrował do USA, gdzie zdobył uznanie w środowisku polonijnym Chicago. W latach 1981-1985 piastował stanowisko prezesa Koła nr 34 Zakopane przy ZPPA. Poświęcał się też pracy cieśli.

- „Oprócz osiągnięć publicznych Andrzej był człowiekiem dowcipnym i mądrym. Jego inteligencja i cięty humor przynosiły śmiech i światło otaczającym go osobom. Był utalentowanym wędkarzem, dzieląc się miłością do wędkarstwa ze swoim wnukiem Danem, a także inspirującym muzykiem, którego wnuk Paul odziedziczył po nim talent do gry na skrzypcach” – czytamy we wspomnieniu jego bliskich.

Rodzina i przyjaciele zorganizowali Andrzejowi Fiedorowi pożegnanie na dwóch kontynentach. W piątek 2 maja modlili się za niego przyjaciele w kościele w polskim Chochołowie. W sobotę 3 maja odbyło się jego ostatnie pożegnanie i pogrzeb na cmentarzu Resurrection w Justice, IL.