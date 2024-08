Do aresztu za jazdę bez biletu. NYC idzie na wojnę z gapowiczami

Unikanie opłat za przejazdy środkami publicznego transportu to coraz powszechniejsza praktyka. Z danych Metropolitan Transportation Authority (MTA) wynika, że liczba gapowiczów w ciągu czterech lat wzrosła ponad dwukrotnie. Za przejazdy autobusami nie płaci już aż 48 proc. pasażerów! W 2020 r. było to 20 proc. korzystających z tych pojazdów. W metrze biletami nie przejmuje się 14 proc. pasażerów, w porównaniu z 4 proc. w styczniu 2020 r. To przekłada się na gigantyczne straty, które według urzędników dochodzą do $800 mln.

MTA regularnie poluje na gapowiczów. Niedawno zwiększyło o 1000 liczbę prywatnych ochroniarzy, którzy pilnować mają bramek metra. Teraz bierze się za autobusy, w czym pomagać będą specjalne brygady kontrolerów z tzw. EAGLE Team. We wtorek 27 sierpnia przedstawiciele MTA spotkali się z funkcjonariuszami NYPD, by ustalić szczegóły nowej strategii. Zdradził ją też burmistrz Eric Adams (64 l.), podczas rozmowy z prowadzącymi porannej audycji radia 94.7 FM The Block. - Wprowadzamy teraz inicjatywę, w ramach której zamierzamy rozprawić się z tym procederem – powiedział.

Na czym polega nowa wspólna akcja? W skrócie – ci, którzy nie płacą, będą otrzymywać wezwania do zapłaty. Nieuzbrojeni kontrolerzy będą wypatrywać osób nie płacących za przejazd, a następnie prosić ich o uiszczenie opłaty. Jeśli spotkają się z odmową, wezwą gapowicza do opuszczenia autobusu. Wysiądą razem z nim na przystanku, na którym czekać będzie już patrol NYPD. Funkcjonariusze będą mieli prawo wystawiać wezwania do zapłaty w wysokości od 50 do 100 dolarów. W skrajnych przypadkach będą mogli nawet dokonać aresztowania.

Kontrolerzy MTA i NYPD ustalają, na których trasach prowadzić zaczną najpierw działania. Na razie pasażerowie autobusów informowani są o tym, że jazda bez biletu będzie mieć konsekwencje. W tym tygodniu na przystankach zaczęli otrzymywać ulotki informujące: „Jeśli nie zapłacisz za przejazd, możesz zostać poproszony o opuszczenie autobusu i otrzymać wezwanie do zapłaty".