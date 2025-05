Ciężarówka gruchnęła w apartamentowiec. Ratownicy w środku nocy wyciągnęli z łóżek 50 rodzin

Ponad 1000 odbiorców bez prądu, blisko 50 rodzin wyciągniętych ze swoich łóżek – to bilans piątkowego (30 maja) wypadku w mieście Ridgefield w New Jersey. W środku nocy, około godz. 3 am potężna, osiemnastokołowa ciężarówka jadąca Broad Avenue uderzyła w samochód, a chwilę potem skosiła drugi oraz stojący przy jezdni słup energetyczny, by zatrzymać się na ścianie pięciopiętrowego budynku.

Na miejsce ruszyli strażacy i policjanci z Ridgefield. - „RF-Rescue wydobyło jedną uwięzioną osobę, która została przetransportowana do szpitala w stanie stabilnym” – poinformowali w komunikacie prasowym lokalni strażacy. Ratownicy uznali za niezbędne ewakuowanie lokatorów pechowego budynku. Blisko 50 rodzin zostało w środku nocy wyprowadzonych z mieszkań na czas zbadania skutków wypadku. Jednym z nich była potężna awaria energetyczna. Jak podały służby, nie tylko położony najbliżej budynek, ale w sumie aż 1055 odbiorców pozbawionych zostało prądu.

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia i usuwanie skutków wypadku zajęło cztery godziny i przez ten czas Broad Ave w okolicy Maple Street była nieprzejezdna.