Burmistrz NYC w ostatniej chwili pojechał oklaskiwać Trumpa

Nowy Jork chce zmusić więcej ludzi do przymusowego leczenia. Z troski o bezpieczeństwo

Świętowany przez Amerykę w trzeci poniedziałek stycznia Dzień Martina Luthera Kinga, zbiegł się w tym roku z inauguracją drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Uroczystości w Waszyngtonie, DC, zaplanowane są na cały dzień, a na zaproszenie przyszłego prezydenta do stolicy przybyło wielu znamienitych gości. Okazuje się, że będzie wśród nich również nowojorski burmistrz Eric Adams, demokrata, znany dotąd raczej z podkreślania różnic dzielących jego poglądy od tych Donalda Trumpa. Demokrata w ostatniej chwili zmienił harmonogram, odwołując udział w uroczystościach ku czci słynnego lidera ruchu na rzecz praw obywatelskich i równouprawnienia na Brooklynie i w Harlemie.

Tuż po godz. 8.30 am okazało się, że z nowojorczykami spotka się tam gubernator NY Kathy Hochul (67 l.). - „W poniedziałek burmistrz Nowego Jorku Eric Adams uda się do Waszyngtonu, aby wziąć udział w inauguracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Po inauguracji burmistrz wróci do Nowego Jorku" – mogliśmy przeczytać w zaktualizowanym harmonogramie.

Skąd ta nagła zmiana? - „We wczesnych godzinach porannych w poniedziałek administracja Trumpa zaprosiła burmistrza Adamsa do wzięcia udziału w inauguracji na prośbę nowej administracji. Burmistrz Adams przyjął zaproszenie w imieniu Nowego Jorku" – napisał w mediach społecznościowych Fabien Levy, zastępca burmistrza ds. komunikacji. Według ABC7, burmistrz otrzymał zaproszenie w okolicach północy i ruszył w drogę około godz. 3 am.

Levy próbował uprzedzić też złośliwości, dotyczące nagłego zbliżenia się Adamsa z Trumpem, którzy spotkali się pod koniec ubiegłego tygodnia w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. - „Jak wielokrotnie powtarzał burmistrz, Ameryka wybrała nowego przywódcę narodowego i musimy współpracować, aby zbudować bezpieczniejszy, silniejszy i bardziej przystępny cenowo Nowy Jork” – dodał Levy. Złośliwi uważają jednak, że to kolejny dowód desperacji burmistrza, szukającego poparcia Trumpa i liczącego na prezydenckie ułaskawienie w przypadku wyroku skazującego w czekającym go procesie za łapówkarstwo, spisek i oszustwo.