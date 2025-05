Zaskakująca deklaracja miliardera

Bill Gates odda prawie całą fortunę! „Nie chcę umrzeć bogaty”

Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, ogłosił, że przekaże około 200 miliardów dolarów na cele charytatywne. To niemal cała jego fortuna! Miliarder zamierza rozdać ją za pośrednictwem swojej fundacji do 2045 roku. Zaapelował również do innych bogaczy, aby poszli w jego ślady.