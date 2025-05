Biało-czerwone flagi, modlitwa, pieśni, zabytkowe auta i kiełbaski. Polonia z Nowego Jorku uczciła majowe rocznice

Ostatni dzwonek na wyrobienie nowych dokumentów tożsamości! New Jersey pomoże spóźnialskim

Uroczystości obchodów 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Greenpoincie rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki. Po nabożeństwie przeniesiono się do Domu Narodowego „Warsaw” mieszczącego się niespełna czterysta metrów dalej na dalszą część uroczystości. Ta rozpoczęła się od wniesienia sztandarów i odśpiewania przez Chór Angelus hymnów narodowych Polski i USA.

Powitanie gości i słowo wstępne wygłosił prezes Polskiego Domu Narodowego Marek Chroscielewski, który powitał też gości, w tym parlamentarzystów z Polski - posła KO Marka Rząsa, posłankę PiS Lidię Burzyńską i posła PSL Jarosława Rzepę. Obecni byli także ambasador RP przy ONZ pan Krzysztof Szczerski, płk Krzysztof Stec ze Stałej Misji przy ONZ, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz wraz z małżonką oraz Anna Maria Anders wraz z Heleną Knapczyk, prezes Korpusu Pomocniczego Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Podczas uroczystej akademii pieśni „Gaude Mater Polonia” oraz „Witaj majowa jutrzenko” wykonał Chór Angelus. Inwokacje wygłosił i błogosławieństwa zebranym udzielił proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Brooklynie ks. Grzegorz Markulak. Po nim przemówienia wygłosili konsul Sakowicz i Anna Maria Anders. W części artystycznej wystąpili członkowie Związku Harcerstwa Polskiego z Polskiego Domu Narodowego „Krakowianki i Górale” oraz „Polish American Dance Company”. Harcerze wystąpili w inscenizacji „Tysiąclecie Królestwa Polskiego”, odśpiewali i zatańczyli ludowe pieśni i tańce. Uroczystość zakończył występ Chóru Angelus, który wykonał „Rotę” oraz „God Bless America”. Nie był to jednak koniec świętowania Polonii.

Po uroczystościach w Domu Narodowym zebrani przenieśli się pod siedzibę Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na Greenpoincie, gdzie nastąpiło podniesienie na maszt polskiej biało-czerwonej flagi. Jak co roku zorganizował ją we współpracy z PSFCU Grzegorz Maziarz, który punktualnie o godz. 1 pm powitał gości i zaprosił do ośpiewania polskiego hymnu, który wykonała Patrycja Posłuszny.

Następnie proboszcz Grzegorz Markulak przywitał i pozdrowił gości. - Dzisiaj obchodzimy nie tylko święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, ale również 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dodatkowo na 2 maja przypada dzień Polonii i Polaków za granicą – podkreślił i przypomniał, że w tym rok okazji do świętowania było jeszcze więcej. - Tysiąc lat temu w kwietniu 1025 roku Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski w archikatedrze gnieźnieńskiej – dodał ks. Markulak.

Powitał też gości, wśród których znaleźli się uczestnicy wcześniejszej akademii, ale też prezes Pulaski Association of Business and Professional Men Robert Tarnowski, jej członkowie Bogdan Bachorowski, Dariusz Knapik i Richard Mazur, prezeska Maria Skłodowska Curie Professional Association Maria Bielski oraz Artur Dybanowski, Robert Chibowski, Monika Bolkun i Edyta Greer z Centrum Polsko-Słowiańskiego. Powitani zostali także gospodarze uroczystości - przedstawiciele PSFCU: Mariusz Sniarowski, drugi wiceprzewodniczący Unii i szefowa oddziału Unii przy 100 McGuinness na Greenpoincie Anna Barnaś, Bożena i Andrzej Kamińscy z Kongresu Polonii Amerykańskiej, a także przedstawiciele organizacji polonijnych, uczniowie i nauczyciele polskich szkół, weterani, harcerze i harcerki oraz członkowie klubów motocyklowych i samochodowych.

Ceremonii podniesienia polskiej flagi dokonał Wielki Marszałek Parady Pułaskiego z roku 2024 Piotr Praszkowicz. Po niej odbyły się przemówienia zaproszonych gości, harcerze i zebrani odśpiewali „Rotę” i na sam koniec przecięto symboliczną wstęgę otwierającą patriotyczny piknik. Jego głównym punktem był, podobnie jak rok temu, nostalgiczny pokaz samochodów kolekcjonowanych przez Polonię. Na placu znaleźć można było wszystko. Żuki, nysy, samochód strażacki z Polski, milicyjny radiowóz z czasów PRL, polonezy, fiaty 125p i 126p. Na zebranych czekały też przygotowane przez organizatora wspaniałe pączki z polonijnej piekarni, kawa, cukrowa wata i wyśmienite kiełbaski. Mimo kapryśnej pogody i przelotnych opadów deszczu polonijna niedziela na Greenpoincie udała się znakomicie.