Alert dla amerykańskich łasuchów! Lody z plastikiem wycofywane ze sklepów

Koniec strajku kolejarzy. Pociągi znów połączą Nowy Jork i New Jersey

Nie jest to najlepsza wiadomość dla smakoszy lodów, bo upalne lato zbliża się do nas wielkimi krokami i już teraz chętniej spożywamy zimne desery. Tymczasem znany amerykański producent lodów zaalarmował klientów, że zmuszony został do wycofania ogromnych ilości swoich produktów ze sprzedaży.

Mowa o Wells Enterprises, producencie lodów Blue Bunny i Halo Top, z siedzibą w Iowa. Firma wycofała niemal 18 tysięcy partii lodów i mrożonego jogurtu, ponieważ okazało się, że w lodowej masie znaleźć mogły się kawałki plastiku. Z dystrybucji wycofano 22 smaki lodów i mrożonych jogurtów sprzedawanych w trzygalonowych pojemnikach. Wspomniane produkty opatrzone są datą przydatności od marca do października 2026 roku i były dystrybuowane do 103 centrów w całych USA, m.in. do Rosemont w Illinois, ale też Michigan, Iowa czy Teksasie.

Federalna Administracja Żywności i Leków (FDA) w raporcie przyznała, że decyzję o wycofaniu lodów podjął sam producent. Poziom zagrożenia oceniła na klasę II, co oznacza, że spożycie produktu może powodować „tymczasowe lub medycznie odwracalne niekorzystne konsekwencje zdrowotne”. Na razie nie odnotowano żadnych przypadków zachorowań z tego powodu.