Życzenia, kolędy i zabawa karnawałowa na spotkaniu opłatkowym chicagowskich górali

Uroczystość, jak w poprzednich latach, rozpoczęła się uroczystym wejściem do sali głównej Domu Podhalan członków zarządu głównego oraz gości honorowych, z gwiazdą oraz kapelą góralską na czele. - Do szopy, hej pasterze, do szopy bo tam cud!.… - rozeszło się głośno po sali. Świąteczny orszak przemaszerował przez salę i wkroczył na scenę Domu Podhalan. Następnie wszystkich zebranych powitał prezes ZPPA Jan Król. - Na scynście, na zdrowie, na tyn Nowy Rok! Coby sie wom darzyło i mnożyło… - życzył, sypiąc owsem na szczęście.

Prezes Król powitał serdecznie zebranych, a szczególnie honorowego kapelana ZPPA ojca Wacława Lecha i kapelana ZPPA ojca Franciszka Czaickiego, wicekapelana ZPPA ks. Grzegorza Podwysockiego, Konsul Generalną RP w Chicago Reginę Jurkowską, konsul Agatę Grochowską oraz przedstawicieli PSFCU. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej - wiceprezes Włodzimierz Bochenek, Jolanta Grocholska i Marek Holesza, oraz Związku Klubów Polskich - prezes dr Łucja Mirowska Kopeć z małżonkiem, Królową Parady 3 Maja Gabrielą Ner i pierwszą Damą Emilią Bryg.

Wśród gości nie zabrakło także przedstawicieli kół ZPPA. Zbójnik Marcin Łaś zgodnie z tradycją obficie posypał owsem po wszystkich zebranych. - Na scynście, na zdrowie!!! Coby się Wom darzyło, mnożyło!!! W kozdym kątku po dziesiątku. Cobyście byli zdrowi, weseli jako w niebie anieli, haj - mówił Łaś.

Życzenia zgromadzonym gościom także złożył Ojciec Wacław Lech. Następnie przemówienie wygłosił kapelan ZPPA, w przemówieniu podkreślając znaczenie świąt Bożego Narodzenia a także spotkań opłatkowych w rodzinach i organizacjach. Poświęcił także opłatki, którymi następnie goście się przełamali, składając sobie życzenia.

Nie zabrakło też życzeń noworocznych od konsul Jurkowskiej, która podkreśliła znaczenie pięknych tradycji Bożego Narodzenia, tak pieczołowicie pielęgnowanych przez górali za oceanem. Przyznała, że ZPPA jest wspaniałym ambasadorem Polski, poza jej granicami i zapewniła, że jako nowa konsul generalna w Chicago, będzie otwarta na współpracę i pomoc we wszystkich sprawach konsularnych dla Polonii.

Wzruszającym momentem tegorocznego opłatka było wyjście na scenę prawie wszystkich żyjących prezesów ZPPA Andrzeja Czyszczonia, Andrzeja Pitonia, Henryka Mikołajczyka, Stanisława Zagaty, Józefa Cikowskiego, Stanisława Sarny i Jana Króla, którzy składali życzenia zgromadzonym i pozdrawiali ich świątecznie. W czasie uroczystości wręczono nie odebrane wcześniej odznaczenia przyznane w dowód uznania i zasług dla ZPPA: prezesowi koła nr 29 Gronków Franciszkowi Kowalczykowi, byłej skarbnik Zarządu Głównego ZPPA Katarzynie Sarnie, a także byłemu marszałkowi Zbigniewowi Mikosiowi.

Oprawę muzyczną na uroczystości zapewnił zespół Siumni, kapela góralska, z kapelmistrzem zarządu głównego Markiem Bukowskim. Grali także: Bronisław Michalik, Stanisław Mrowca, Marek Salomon, Krzysztof Kula, Adam Stafiera, Mateusz Skupień, Karolina Salomon, Marcin Łaś, Bartłomiej Landowski, Karol Kowalczyk, Stanisław Bobak Koziar, Marcin Macioł, Amelia Strączek.

Piękne jasełka przedstawiły dzieci ze Szkółki Pieśni i Tańca przy Zarządzie Głównym ZPPA, w otoczeniu prześlicznych aniołków i owieczek. Ich występy nagrodzono gromkimi brawami. Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada, a po niej zabawa karnawałowa z zespołem „SquaDanka”, w którym gościnnie zagrał na perkusji znany polski muzyk Andrzej Dylewski. Szampańska zabawa trwała do późnych godzin nocnych.