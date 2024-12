Złodziejskie trio odpowie za cztery napady w dwie godziny

Do scen niczym z gangsterskiego filmu doszło w Chicago w piątek 22 listopada między godziną 2.30 pm a 4.48 pm. Jak wynika z akt sądowych, każdy napad przebiegał wedle tego samego scenariusza. Rabusie: Kavon Waddell (21 l.) i Glen Ruiz (24 l.) wyskakiwali ze skradzionego samochodu SUV Infiniti, za którego kierownicą siedział Curtis Benson (19 l.), i z zimną krwią napadli na mieszkańców.

Ich pierwszą ofiarą, około godz. 2.30 pm padł 48-latek, któremu grożąc bronią ukradli portfel przy 3100 West 46th Street. Około godz. 4.20 pm zaatakowali 46-letniego mężczyznę przy 4400 South Sacramento. Następnie doszło do trzeciego napadu, podczas którego Waddell i Ruiz zaatakowali dwie osoby w pobliżu 4600 South Kilpatrick. Jednego z mężczyzn, w wieku 46 lat, Waddell miał brutalnie pobić, uderzając pistoletem m.in. w głowę i w twarz. Sprawcy zabrali ofiarom, co chcieli i odjechali z miejsca zdarzenia.

Powiadomiona o napaściach policja, która szukała już Infiniti, wysłała w teren policyjny śmigłowiec. Ten namierzył auto w okolicy 3500 Thomas West. Podejrzani porzucili samochód i zaczęli uciekać pieszo. Policyjne patrole zdołały ich jednak namierzyć. Waddella znaleziono, ukrywającego się w koszu na śmieci, a Ruiza pod schodami wejściowymi do jednego z budynków w okolicy. Bensona udało się aresztować po pościgu pieszym.

Prokuratorzy poinformowali, że mundurowi na trasie ucieczki jednego z mężczyzn znaleźli broń palną, ale zarzutów posiadania broni nikomu jeszcze nie postawiono. Całą trójkę oskarżono za to o cztery napady z bronią w ręku, pobicie w miejscu publicznym oraz wtargnięcie do pojazdu. Sędzia William Fahy nie miał wątpliwości, że są to groźni przestępcy i nakazał zatrzymanie ich w areszcie, gdyż stanowią szczególne zagrożenie dla społeczeństwa. Przemawiało za tym również to, że są recydywistami - Ruiz jako młodociany oskarżony został o usiłowanie zabójstwa, a Benson był niedawno skazany za napad z bronią w ręku.