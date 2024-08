Zabił 23 osoby, ukrył się w Nowym Jorku. Peruwiański gangster zatrzymany

Nowojorskie służby imigracyjne dopadły szefa peruwiańskiej grupy „Los Killers”, który według władz Peru odpowiadać ma za co najmniej 23 zabójstwa w swoim kraju. Śmiertelnie niebezpieczny przestępca Gianfranco Torres-Navarro (38 l.) ukrył się w Endicott, NY, około 145 mil na północny zachód od NYC. Razem z nim w środę 14 sierpnia zatrzymana została jego partnerka, uważana za jego prawą rękę, Mishelle Sol Ivanna Ortíz Ubillús. Kobieta została osadzona w ośrodku ICE w Pensylwanii, 38-latek trafił do federalnego ośrodka zatrzymań pod Buffalo, NY.

Zatrzymanie Torres-Navarro to efekt współpracy amerykańskich i peruwiańskich służb. Jak podało Associated Press, 38-latek 16 maja nielegalnie przekroczył amerykańsko-meksykańską granicę nieopodal Roma w Teksasie. Tego samego dnia wpadł w ręce pograniczników, którzy wręczyli mu wezwanie na rozprawę imigracyjną. W kolejnych miesiącach U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) dowiedziała się od peruwiańskich służb, że mężczyzna jest groźnym poszukiwanym przestępcą. 3 lipca władze w Peru przekazały Amerykanom, że wydały międzynarodowy nakaz zatrzymania 38-latka. ICE ruszyło do akcji.

- Gianfranco Torres-Navarro stanowi poważne zagrożenie dla naszych społeczności i nie pozwolimy, aby Nowy Jork stał się bezpieczną przystanią dla niebezpiecznych osób niebędących obywatelami - powiedział agencji AP Thomas Brophy, dyrektor ds. operacji deportacji w biurze ICE w Buffalo.

Według peruwiańskich służb, Torres-Navarro jest odpowiedzialny za 23 morderstwa, których ofiarami paść mieli m.in. jego rywale i ich rodziny. 38-latek stoi na czele grupy „Los Killers de Ventanilla y Callao", która zajmowała się wymuszaniem haraczy od firm budowlanych. Według peruwiańskich mediów, bandzior miał uciec z Peru po zamordowaniu emerytowanego policjanta Cesara Quegua Herrery i postrzeleniu pracownika miejskiego w restauracji w San Miguel w marcu. Peruwiańskie służby w czerwcu miały wyłapać sześciu współpracowników Torres-Navarro, którzy po serii nalotów zostali oskarżeni o zabójstwa i wymuszenia. Wkrótce dołączy do nich ich szef, którego czeka ekstradycja.