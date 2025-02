Wystroił się w garnitur, by okraść nowojorską świątynię. Zwinął $15 tysięcy

Polski policjant z New Jersey: „Ta praca jest powołaniem, a nie zawodem, w którym można się dorobić”

Dość oryginalnego rabusia poszukują policjanci z nowojorskiego Manhattanu. Przypuszczalnie dość młody, a na pewno szczupły mężczyzna, 25 stycznia nad ranem włamał się do Congregation Agudath Sholom przy 18th Avenue w pobliżu East 19th Street w Kensington. Co nie dziwi, miał na sobie kominiarkę i czapkę z daszkiem. Co jednak zaskakuje – ubrany był w biznesowy garnitur.

Kamery monitoringu świątyni nagrały moment, gdy otworzył drzwi i zakradł się do synagogi, a potem plądrował jej wnętrza. Złodziej był nastawiony na gotówkę – jego celem okazały się skrzynki na datki, które ogołocił z pieniędzy. Według nieoficjalnych informacji, mógł z nich wyjąć nawet 15 tys. dol.

Rabuś działał spokojnie i niespiesznie, gdy wziął to, czego chciał, wyszedł ze świątyni, zamknął drzwi i zniknął. Według policji, ruszył na wschód 18th Avenue i dalej na południe Coney Island Avenue. Wciąż szukają go mundurowi z 66. Posterunku, którzy proszą o informacje, mogące pomóc w jego zatrzymaniu. Można przekazywać je pod nr infolinii CrimeStoppers 800-577-TIPS lub za pośrednictwem strony internetowej.