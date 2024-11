Wypuścili go zza krat, zastrzelił znajomego. Skutek reform w Illinois?

Wypuścili go zza krat po oskarżeniu o nielegalne posiadanie broni, wrócił do aresztu, gdy jej użył. Tak skrócić można historię 26-letniego Raheena Thompsona, który niedawno stanął przed sądem hrabstwa Cook w Chicago. Sędzia Antara Rivera zatrzymał Thompsona w areszcie do momentu rozpoczęcia procesu o morderstwo pierwszego stopnia. - „Podejrzany został zatrzymany 15 października przy 7400 N. Rogers Ave. Został zidentyikowany jako napastnik, który brał udział w śmiertelnym postrzeleniu 35-letniego mężczyzny 14 września 2023 roku przy 6900 S. Justine (7th District)” – poinformowała w komunikacie policja.

Według nakazu zatrzymania wydanego przez sędziego Riverę napisano, że Thompson znał swoją ofiarę, Williego Durleya (+35 l.) i zastrzelił go z bliskiej odległości. Ofiara nie była uzbrojona, kiedy Thompson oddał do niej aż osiem strzałów. Jak wynika z akt sądowych, do których zajrzeli reporterzy portalu CWB Chicago, w momencie popełnienia zbrodni Rivera był na zwolnieniu za kaucją i oczekiwał na rozprawę w sprawie o przestępstwa z użyciem broni palnej. Wyrok zapadł we wrześniu tego roku, a 26-latek został uniewinniony.

Jak podał portal CWB Chicago, Thompson jest 40. osobą oskarżoną o morderstwo, próbę morderstwa lub postrzelenie kogoś w 2023 r. w czasie zwolnienia warunkowego. Od 18 września 2023 r. w Illinois nie stosuje się wyznaczania kaucji gotówkowej.