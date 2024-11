Wybory w USA. Polonia rozdarta między Harris a Trumpem. Córka słynnego pianisty: Niech Pan Bóg broni nas przed Trumpem!

Były prezydent Donald Trump od wielu tygodni nie ustawał w wyrażaniu zachwytów nad polską grupą narodową w USA. Odezwa do Polonii z okazji odsłonięcia pomnika „Solidarności” w Doylestown, spotkanie z Polonią przed Paradą Pułaskiego w Trump Tower na nowojorskim Manhattanie i ciepły wpis do książki z kazaniami księdza Jerzego Popiełuszki, przy okazji rocznicy jego śmierci, były tego najlepszym dowodem.

Demokratyczna rywalka Trumpa i urzędująca wiceprezydent USA Kamala Harris reagowała na próby zjednania sobie Polonii przez Trumpa ciętymi komentarzami w mediach społecznościowych. Zdecydowała się też zwrócić do Polonii bezpośrednio. Z okazji kończącego się 31 października Miesiąca Dziedzictwa Polskiego Kamala Harris wystosowała specjalny list.

- Obecnie ponad 9 mln Amerykanów pochodzenia polskiego nazywa ten kraj swoim domem, wnosząc wkład w każdy aspekt amerykańskiego życia. Od przedsiębiorców i innowatorów po artystów i urzędników państwowych, społeczność Amerykanów pochodzenia polskiego nadal kształtuje różnorodnego i dynamicznego ducha Stanów Zjednoczonych – czytamy w liście wysłanym przez sztab Harris do dziesiątek tysięcy polonijnych wyborców w USA. - Świętując ten miesiąc, przypominamy sobie o poświęceniach i osiągnięciach Amerykanów pochodzenia polskiego, którzy pomogli zbudować ten naród – dodała kandydatka Demokratów. I przestrzegła przed Trumpem. - Donald Trump i J.D. Vance stanęliby po stronie Putina i zmusiliby Ukrainę, by oddała duże połacie swojego suwerennego terytorium. Ja stanę po stronie naszych sojuszników i partnerów, w tym Polski, by bronić demokratycznych wartości – dodała.

Teodor Lisowski

Eva Rubinstein (91 l.), córka słynnego pianisty: Ludzie nie chcą myśleć, wolą wierzyć Trumpowi

Niech Pan Bóg broni nas przed Trumpem. Mój mąż był pastorem i zawsze powtarzał łatwiej jest wierzyć niż myśleć. Ludzie dziś nie chcą myśleć. Wierzą bezkrytycznie we wszystko co powie im Trump. Mój głos ma Kamala Harris!

Igor Szynarowski (57 l.) z Charlotte w Północnej Karolinie, nauczyciel: Kamala zadba o ubezpieczenia zdrowotne

Zagłosuję na demokratów, na Kamalę Harris. Dlaczego? Ponieważ ona przejmuje się losem klasy średniej. Będzie dbać ponadto o to, co potrzebne jest nam w USA, czyli dobre ubezpieczenie zdrowotne. Na republikanów nie co w tej sprawie liczyć

Jacek Szklarski (45 l.) z Pensylwanii, przedsiębiorca, działacz polonijny: Nie wierzę w dobre intencje demokratów

Nie mam przekonania, co do dobrych intencji demokratów. Obiecywać można wszystko i zwykle z tych obietnic niewiele wychodzi. Będę głosował na Donalda Trumpa ponieważ jestem katolikiem i zwolennikiem pro-life, a Trump jest przeciwko aborcji. To dla mnie ważne

Jadwiga Kopala z New Jersey, działaczka polonijna: Głosuję na Trumpa, bo jestem katoliczką

Jestem osobą o poglądach konserwatywnych i głosuję na republikanów… W tym roku głosuję na Donalda Trumpa. Dla mnie fundamentalne znaczenie ma jego podejście do kwestii aborcji. Jestem katoliczką i nie mogę głosować na tych, którzy chcą zabijać dzieci

Bianka Kaminsky (20 l.) ze Staten Island, studentka: Nie wiem czy na kogo zagłosuję

Dopiero niedawno zdałam maturę, dostałam się na studia prawnicze w Jay College of Criminal Justicei i czuje się nowicjuszką w polityce. Nie zdecydowałam jeszcze na kogo oddać głos. Nie wiem jeszcze czy w ogóle pójdę do głosowania