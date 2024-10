Wybiegali $13 tys. dla chorych dzieci. Sukces 8. „Biegu o uśmiech dziecka”

Piękna pogoda, doskonała zabawa, sportowa rywalizacja i realna pomoc dla potrzebujących leczenia dzieci. Tak w skrócie opisać można „8. Bieg o uśmiech dziecka”, który w Forest Park na Queensie zorganizowała Children’s Smile Foundation we współpracy z Polska Running Team i przy wsparciu licznego grona sponsorów. Charytatywna impreza biegowa odbyła się w niedzielę 22 września i przyciągnęła całe rodziny.

Najmłodszy uczestnik biegu miał 3 lata, najstarszy 60, a rywalizacja odbywała się na dwóch dystansach 5 km (dorośli) i 1 km (dzieci do 12. roku życia). Na starcie ustawili się nie tylko Polacy. W rywalizacji udział wziął m.in. były żołnierz Billy Richards (42 l.), który biegł z dużą amerykańską flagą i 45-funtowym plecakiem. Oddał w ten sposób hołd swoim bliskim. Jak zdradził zaledwie 30 lipca przeszedł operację biodra, ale to go nie powstrzymuje. Od 2015 r. wziął udział w 683 różnych biegach, do końca roku zamierza ukończyć ich 700. - Niosę amerykańską flagę, aby uhonorować tych, z którymi służyłem w wojsku. Z kolei obciążony plecak ma symbolizować trudności, z jakimi borykają się weterani, gdy odchodzą ze służby - wyjaśnił Richards.

Najszybszym biegaczem okazał się Damian Janiszewski z czasem 22:29:10. Drugi był Angel Cabrera (23:03.80), a trzeci Leszek Teskowski (23:07.50). Z kolei najszybszą kobietą okazała się Monika Kwolek (29:46:20), druga była Monique Muzeja (33:50.30), a trzecia Victoria Kozdra (33:59.00). Na odcinku 1 kilometra - najszybciej finiszował Jaden Soto, drugi był Adam Tarnawski, a trzeci Desmond Beal. Natomiast wśród dziewczynek najlepsza okazała się Lena Olk, druga była Evelyn Koh, a trzecia Izabela Kołakowska.

Na mecie na zwycięzców czekały medale i trofea, a na najmłodszych dodatkowo medale uczestnictwa w 8. edycji „Biegu o Uśmiech Dziecka", którymi wyróżniono wszystkie dzieci. Zawodnicy biorący udział w biegu otrzymali także okolicznościowe koszulki. Były również prezenty ufundowane przez PSFCU i słodki poczęstunek od Syrena Bakery.

Sportowa impreza okazała się nie tylko frekwencyjnym, ale i finansowym sukcesem. Dzięki uczestnikom biegu, donacjom oraz dobrej współpracy organizatorów z wolontariuszami i sponsorami dochód z biegu przekroczył $13 tys. Pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc podopiecznym fundacji. - Dziękujemy wszystkim uczestnikom biegu, sponsorom i donatorom, bo to dzięki wam udało nam się zebrać taką pokaźną sumę pieniędzy potrzebnych na wsparcie chorych dzieci - podkreślił dyrektor wykonawczy Children’s Smile Foundation Wojciech Maślanka, dziękując również stowarzyszeniu Polska Running Team, patronom i wolontariuszom.