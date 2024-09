Wspólnie zaśpiewali (nie)zakazane piosenki. Wzruszająca impreza w New Jersey

To tu znajduje się order Virtuti Militari Tadeusza Kościuszki. „MPA to serce patriotyzmu Polonii”

Impreza na najwyższym poziomie artystycznym zorganizowana i prowadzona była przez Agnieszkę Kasprzak z Polskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki w Wallington, NJ, z udziałem wysokiej klasy muzyków i chóru przygotowanego i prowadzonego przez Iwonę Wesołowską. Aranżacje piosenek śpiewanych w 3. edycji Wspólnego Śpiewania, które odbyło się 29 września w Lodi, NJ, przygotowane zostały przez Adama Czajkowskiego, ks.dr Tadeusza Mierzwę, Daniela Rogowskiego i Piotra Szafrańca.

Młodzi chórzyści z dziewięciu polonijnych placówek

Chór dziecięcy składający się uczniów i rodziców uczniów z dziewięciu polonijnych placówek edukacyjnych zaprezentował się niezwykle profesjonalnie i dojrzale. Ubrani jak warszawscy powstańcy, z biało-czerwonymi opaskami na ramionach, w czapkach i beretach z orzełkami przepięknie śpiewali powstańcze piosenki, wywołując u widzów emocje i łzy wzruszenia.

Z Akademi Młodej Polonii w Clifton w chórze śpiewała Zofia Meler. Ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Św. Stanisława Kostki w Garfield śpiewali - Emma Nowobilska, Wiktor Pobiarzyn, Alicja i Weronika Wyczawski. Z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Hewitt - Izabela Pacyga. Z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Irvington śpiewała Olivia Skiba. Weronika Chudzik, Wiktoria Demko, Maja Kalita zasiliły chór ze strony Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Św. Michała w Lyndhurst. Z Polskiej Szkoły im. Św. Kazimierza w Newark w chórze śpiewał Adam Góra, a ze Szkoły im. Kazimierza Pułaskiego w Garfield - Chloe Bosak. Z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. błogosławionego Jerzego Popiełuszki w Passaic w chórze wystąpili Hanna Górski, Nicole i Julia Myszkowski, Sara Niejadlo, Laura Żuk. Najwięcej chórzystów występujących na scenie w Lodi pochodzi z Polskiej Szkoły im. Św. Stanisława Kostki w Wallington i są to - Khloe Banach, Gabriela, Max, i Tomasz Bednarz, Jan i Piotr Cebeńko, Adriana Gaweł, Filip Kaszuba, Nadia Kwiatkowski, Milena Malec, Mia i Amy Zalewski, Anna Wacyra, Oliwia Leśniak. Ponadto w chórze zaśpiewali rodzice śpiewających dzieci: Iwona Bednarz, Marek Cebenko, Monika Figatowska-Kulesza, Ewa Malec, Maria Michalak, Maria Nowobilska, Marta Pisarczyk, Patrycja Rogucki, Janusz Szlachta, Agata Wala i Paweł Wyczawski.

Honorowi goście wsparciem dla chórzystów

Na wstępie „Wspólnego Śpiewania (Nie)Zakazanych piosenek” zabrzmiał „Marsz Mokotowa” i po nim Agnieszka Kasprzak przywitała widownię i przedstawiła honorowych gości. Do wspólnego śpiewania stawili się - wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku Mateusz Dębowicz wraz z rodziną, Wielki Marszałek 87. Parady Pułaskiego Piotr Praszkowicz, Helena Knapczyk - sybiraczka i Naczelnik Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP w Ameryce, Emilia Misiura – sybiraczka, Fryderyk Dalmont - sybirak i żołnierz II Korpusu, ksiądz Jerzy Zasłona z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Wallington, NJ, Maria Paździor-Marchwiński - wiceprezydent Centrali Polskich Szkół Dokształcających Wschodniego Wybrzeża, Ania Tracz - Prezes Terenowy CPSD na NJ/PA, Grzegorz Tymiński ze Stowarzyszenia Pamięć, Jadwiga Kopała z Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, dr Janusz Romański ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej - Grażyna Michalski, Wiesław Wierzbowski, Tadeusz Walkowiak, Marek Olejnik, Jerzy Śliwowski, Janusz Kudełko, Adam Stępień i Paweł Wroński. Po przedstawieniu honorowych gości prowadząca Agnieszka Kasprzak zaprosiła raz jeszcze do wspólnego śpiewania.

„Hymn Sybiraków” i opowieść o tułaczce

Koncert rozpoczęła pieśń napisana przez Jana Pietrzaka do muzyki Zbigniewa Raja pt. „Jest takie miejsce, jest taki kraj” w wykonaniu solistki Zuzanny Duckiej. Wspaniałej solistce towarzyszył chór i zespół muzyczny, w którym grali: na fortepianie Adam Argasiński, na flecie Anna Góral, na skrzypcach Jinyoung Song, na trąbce Samuel Hontz, na gitarze basowej Robert Bury i na perkusji John Brzeziński. Następnie z telebimów popłynęły słowa opowieści Heleny Knapczyk, o tym co przeżyła, kiedy jako dwunastoletnia dziewczynka została wyrzucona przez czerwonoarmistów z domu pod Lwowem i wywieziona w bydlęcych wagonach na Sybir. Zaraz po jej opowieści zespół zagrał i chór odśpiewał „Hymn Sybiraków” napisany przez Mariana Jonkajtysa do muzyki Czesława Majewskiego. - „Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji, białych dworków i chat, myśmy wciąż do Niepodległej szli, szli z uporem ponad dwieście lat” - rozbrzmiało.

Po „Hymnie Sybiraków” do zebranych przemówił z telebimu Komendant Naczelny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Tadeusz Antoniak, który pozdrowił serdecznie organizatorów, wykonawców i gości. Tadeusz Antoniak wyraził ubolewanie, że nie mógł przybyć na 3. edycję Wspólnego Śpiewania, a następnie przypomniał, że w szeregach SWAP było wielu powstańców i żołnierzy II Korpusu. Następnie Zuzanna Ducka wraz chórem, wspomagana głosami z audytorium wykonała „Czerwone maki na Monte Cassino”, pieśń napisaną świeżo po bitwie przez żołnierza II Korpusu Feliksa Konarskiego, do słów którego muzykę skomponował Alfred Shütz.

„Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej...”

Po „Czerwonych makach” odśpiewano wspólnie z chórem „Warszawiankę”, po czym młodzież z chóru wraz rodzicami zostali wezwani do złożenia „Przysięgi AK”. Z powagą i bijącym sercem młode usta powtarzały słowa przysięgi za przyjmującym: - „ W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało”.

Cisza panowała w audytorium niezmącona, kiedy przyjmujący przysięgę odpowiedział młodzieży słowami: - „ Przyjmuje cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią”.

Przesłanie od powstańców warszawskich

Po przysiędze Emilia Wesołowska wykonała wraz z chórem piosenkę autorstwa Józefa Szczepańskiego „Ziutka” do muzyki Małgorzaty Godlewskiej, „Dziś idę walczyć Mamo”. Kiedy ucichły dźwięki pieśni z telebimu przemówił jeden z powstańców warszawskich. Opowiedział o swoim pierwszym dniu powstania, podziękował polonijnej młodzieży za pamięć o nich i za listy, które polonijna młodzież ze Wschodniego Wybrzeża wysyła co roku do żyjących powstańców. Następnie chór wykonał pieśń Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego do muzyki Jana Ekiera „Szturmówka”. Znowu przed widownią audytorium pojawiła się Zuzanna Ducka i wraz chórem wykonała brawurowo „Zośka” ze słowami Donata Czerewacza „Sójki” z muzyką Jerzego Zakrzewskiego „Linowskiego”.

Przyszedł moment na który wielu czekało i chór odśpiewał piosenkę Krystyny Krahelskiej ps. „Danuty” postrzelonej trzykrotnie w pierwszym dniu powstania na Marszałkowskiej i zmarłej w powstańczym szpitalu następnego dnia. Krystyna Krahelska uwieczniona jest w rzeźbie warszawskiej Syrenki i w piosence, do której napisała słowa i muzykę - „Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, mocne serca a w rękach karabin, granaty w dłoniach i bagnet na broni”. Ponownie na telebimie pojawił się powstaniec warszawski - rezydent Domu Opieki Powstańców Warszawy - i dziękując za listy i pamięć zaapelował do polonijnej młodzieży o pamięć o swoich polskich korzeniach i polskiej duszy. Zachęcał młodych Polaków do pracy na rzecz Polski, częstego odwiedzania kraju swoich ojców.

Powstańcze szlagiery

Następnie chór odśpiewał „Pałacyk Michla” autorstwa Józefa Szczepańskiego „ Ziutka”, żołnierza z „Parasola”, do muzyki skomponowanej przez Jarosława Stiasnego - jedną z najbardziej znanych piosenek z Powstania Warszawskiego. Inną, nie mniej popularną piosenkę - „Sanitariuszka Małgorzatka” napisana przez innych żołnierzy: Mirosława Jezierskiego „Karnisza” i Jana Markowskiego „Krzysztofa” - wraz chórem odśpiewał Mariusz Nowak. Następnie chór odśpiewał „Modlitwę Armii Krajowej” autorstwa Adama Kowalskiego i „O chłopakach z AK” ze słowami Eryka Lipińskiego.

Wspólna modlitwa za walczących

Na koniec chór wraz z solistami brawurowo wykonał „Serce w plecaku” ze słowami i muzyką Michała Zielińskiego. Wspólne śpiewanie zakończył ksiądz Jerzy Zasłona modlitwą za tych, którzy walczyli o ojczyznę, tych, którzy zginęli w tej walce i tych, którzy jeszcze żyją. Agnieszka Kasprzak podziękowała widowni za wspólne śpiewanie oraz chórowi szkół polonijnych wraz z ich dyrektorką muzyczną i prowadzącą Iwoną Wesołowską, a także muzykom i technikom obsługującym imprezę. Po części oficjalnej przyszedł moment na wspólne zdjęcia i wymianę wrażeń na gorąco. Koncertowi towarzyszyła wystawa zdjęć powstańczych pokolorowanych przez Mikołaja Kaczmarka.