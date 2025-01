Wschodnie Wybrzeże USA (i nie tylko) gra z Wielką Orkiestrą

Tegoroczny finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Gramy na zdrowie!”. Organizowany będzie poza Polską, również w wielu europejskich krajach, ale też Australii, Indonezji, Japonii, Tajlandii oraz w Stacji Polarnej „Arctowski" i Stacji Polarnej Hornsund. Oczywiście odbędzie się także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Choć w tym roku wyjątkowo hucznego finału nie organizuje Chicago, to z Orkiestrą zagrają tradycyjnie New Jersey, Nowy Jork i Connecticut.

Sztab WOŚP NJ/NY, który w tym roku wspiera Polonia z Key West na Florydzie, jak w minionych latach zaprasza na rodzinny finał do Wisła Club (73 Main Street, Garfield, NJ 07026). Od godz. 12 pm na wszystkich chcących bawić się i pomagać czekać będą licytacje, fotobudka, ciepłe i słodkie przekąski. Do tego dużo muzyki, o którą zadbają Unique Moment Entertainment, DJ Tomasz Chmielewski, DJ Kamil Przygodzki i DJ Karol Rzeszutko. Na scenie pojawi się też Dagga, czyli Dagmara Czechura. Przewidziane są także zabawy dla dzieci z DJ Damianem i rozmaite atrakcje, w tym malowanie twarzy czy kolorowe tatuaże.

Drugi z prężnie działających w New Jersey sztabów WOŚP, czyli WOŚP Trenton NJ zaprasza, jak co roku do Ambassador Banquet Hall (610 New York Ave, Trenton, NJ 08638). - „Przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji. Bawimy się i pomagamy‼️” - zachęcają jego przedstawiciele ze Zbyszkiem Mystkowskim na czele. W programie wielkiego finału, który rozpocznie się o godz. 12 pm będą spotkania z lokalnymi policjantami i strażakami, a także przygotowane przez nich pokazy, występy zespołu Maki, uczniów Polskiej Szkoły Ogniwo i Polish Folk Dance Ensemble oraz pokaz salsy w wykonaniu członków VF Dance & Fitness. Do tego licytacje i aukcje, w tym aukcja dzieł sztuki przygotowana przez Druch Studio, występy szalonych naukowców, game truck, przejażdżki konikami, warsztaty dla dzieci i rozmaite przekąski.

Dzień wcześniej, w sobotę 25 stycznia, zajrzeć można do Polskiej Szkoły przy parafii Św. Jadwigi w Trenton (Lipinski Hall, 644 Indiana Ave, Trenton NJ 08638), gdzie odbędzie się kolejna odsłona akcji „(Do)pieczemy Wośpowi”, przygotowywana przez ten sam sztab. Na gości w godz. 9 am – 1 pm czekać będą góry słodkości przygotowanych przez lokalnych uzdolnionych cukierników. - „Nie ma wymówek, przybywajcie wszyscy! Pączki, ciasta, ciasteczka, słodkości wszelkie, żeby podgrzać serca i portfele na szczytny cel” – zachęcają organizatorzy.

W Nowym Jorku wybrać można się na finał do East Islip, który organizuje tradycyjnie Polonia of Long Island. W Carleton Hall (103 Carlton Avenue, East Islip, NY) odbędzie się „Finał Folkowy - od Kaszub po Tatry”, a w jego programie znajdą się tańce, zumba, licytacje i aukcje, występy oraz biesiada. W godz. 1 pm - 5 pm przewidziane są atrakcje dla dzieci, w godz. 5 pm - 9 pm dla dorosłych. O muzykę zadbają DJ Danny i Voy Anuszkiewicz.