Uwaga na nuggetsy z drutem! Firma wycofuje tony kurczaka

Zajmujący się przetwórstwem kurczaków, indyków i wieprzowiny koncern Perdue Foods ogłosił wycofanie z rynku ponad 167 000 funtów mrożonych nuggetsów z kurczaka. Jak poinformowała w komunikacie firma, a także Służby Bezpieczeństwa i Kontroli Żywności Departamentu Rolnictwa USA, dotyczy to wybranych partii trzech produktów: Perdue Breaded Chicken Tenders, Butcher Box Organic Chicken Breast Nuggets i Perdue Simply Smart Organics Breaded Chicken Breast Nuggets. Wszystkie mają datę przydatności do spożycia 23 marca 2025 r. i numer zakładu "P-33944" z tyłu opakowania. Były sprzedawane w całym kraju.

Powód wycofania? Skargi klientów, którzy znaleźli w niektórych nuggetsach fragmenty metalu. - Ustaliliśmy, że materiałem był bardzo cienki drut metalowy, który został nieumyślnie wprowadzony do procesu produkcyjnego - powiedział Jeff Shaw, starszy wiceprezes ds. bezpieczeństwa i jakości żywności w Perdue, cytowany w oświadczeniu firmy. - Z nadmiaru ostrożności zdecydowaliśmy się dobrowolnie wycofać wszystkie te opakowania produktów – dodał. Koncern zapewnił też, że nie odnotowano żadnych zgłoszeń o chorobach lub obrażeniach związanych z produktami zawierającymi metalowe niespodzianki.

Konsumenci, którzy posiadają wycofanego kurczaka, są proszeni o wyrzucenie go lub zwrócenie do miejsca zakupu. Perdue oferuje pełny zwrot pieniędzy konsumentom, którzy mogą zadzwonić w tej sprawie do firmy pod numer tel. 866-866-3703.