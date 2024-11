Urzędniczka z Illinois w tarapatach po jeździe na podwójnym gazie. Chcą jej rezygnacji

Samantha Steele, odpowiedzialna w hrabstwie Cook za nadzór nad procesem odwołań podatkowych, 10 listopada tuż przed godz. 9 pm w rejonie 5000 N. Ashland Ave na północy Chicago spowodowała stłuczkę. Policjanci, którzy odpowiedzieli na wezwanie do wypadku, zastali dwa rozbite auta i 45-latkę. Chwilę potem odkryli, że kobieta jest pijana i choć w jej aucie znaleziono otwartą butelkę czerwonego wina, odmówiła wykonania testu trzeźwości. Stacja Fox News dotarła do nagrania z policyjnej kamery, która zarejestrowała interwencję mundurowych. Film stawia urzędniczkę w jeszcze gorszym świetle niż dotychczas.

Nie chciała okazać dokumentów, wysiąść z auta i być filmowana przez policjantów

Na nagraniu widzimy Steele, która kilkukrotnie odmówiła okazania policjantom dokumentów. Zrobiła to dopiero po telefonie do znajomego prawnika. Potem wsiadła do rozbitego auta i nie chciała z niego wysiąść. - Jestem wybranym urzędnikiem. Nie chcę tego wszystkiego… Poczekam na… - mówiła łamiącym się głosem. – Uderzyłaś w kilka samochodów – powiedział policjant. – Dwa – odpowiada Steele, unosząc demonstracyjnie dwa palce. Chwilę później na miejscu pojawił się sierżant CPD i poprosił 45-latkę o wyjście z auta. Ta odmówiła. - Jeśli nie wyjdziesz z pojazdu, pomogę ci wyjść, a tego nie chcesz – ostrzegł sierżant. – Ty tego nie chcesz – odparła Steele. – Jestem wybranym urzędnikiem. Nie chcę być na tym filmie – dodała. - Jesteś na nagraniu – odpowiedział policjant. - Czekam na mojego adwokata – odpowiedziała pani komisarz. Chwilę potem została zakuta w kajdanki.

To nie koniec. Steele uskarżała się na ból głowy, przewieziono ją więc do szpitala, gdzie mundurowi nie uruchomili już kamer. W policyjnym raporcie napisali jednak, że kilkukrotnie pytała tam policjanta: „Czy twój penis jest aż tak mały?”. Finalnie kobieta trafiła na komisariat i została oskarżona o jazdę pod wpływem alkoholu. Ma się stawić się w sądzie 27 grudnia.

Politycy wzywają komisarz do dymisji

Pochodząca z Evanston, IL, Samantha Steele została wybrana do Rady Rewizyjnej Hrabstwa Cook (Cook County Board of Review) w 2022 roku. Demokratka reprezentuje w radzie 2. dystrykt, obejmujący północne Chicago i północne przedmieścia. Przez niedawny incydent urzędniczka może mieć nie tylko kłopoty prawne – może też stracić swoje stanowisko. Pojawiły się już pierwsze głosy, że powinna podać się do dymisji. Wzywa ją do tego republikański członek rady komisarzy hrabstwa Cook Sean Morrison, oburzony jej „agresywnym zachowaniem wobec funkcjonariusza policji”, „obraźliwymi uwagami na tle seksualnym” i „wojowniczym zachowaniem”.

- „Incydent ten budzi poważne obawy co do jej postępowania i osądu jako wybranego urzędnika. Jeśli wybrany urzędnik nie szanuje naszych oddanych funkcjonariuszy policji, to jak możemy oczekiwać, że obywatele będą szanować policję? Biorąc pod uwagę powagę incydentu i rażący brak szacunku okazany organom ścigania, w interesie publicznym jest, aby komisarz Samantha Steele zrezygnowała ze stanowiska w Radzie Rewizyjnej Hrabstwa Cook, aby przywrócić zaufanie publiczne i odpowiedzialność” – napisał Morrison w specjalnym oświadczeniu.