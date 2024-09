Urzędnicy z Illinois chcą ułatwić życie klientom. Zmienili godziny otwarcia DMV

Ubrał aktorów do przedstawienia Gombrowicza, które zobaczymy w NYC. „Moda, którą tworzę to sztuka”

Uwaga interesanci! Godziny urzędowania większości oddziałów DMV w Illinois zostały zmienione z 8 am – 5.30 pm na 7.30 am – 5 pm. Zmieniają się też godziny pracy placówek działających w soboty – będą czynne nie w godz. 8 am – 12.30 pm, a od godz. 7.30 am do 12 pm.

- "Od pierwszego dnia urzędowania naszym głównym celem było zapewnienie klientom jak najlepszej obsługi w placówkach DMV. Wysłuchaliśmy opinii i przeanalizowaliśmy dane, aby określić, kiedy nasi klienci najbardziej nas potrzebują. W rezultacie dostosowujemy godziny urzędowania w naszych placówkach, aby dopasować nasze działania do napiętego harmonogramu naszych petentów" – stwierdził sekretarz Stanu Illinois Alexi Giannoulias w komunikacie.

Zmiana nie dotknie jednak wszystkich urzędów. Placówki dla seniorów zlokalizowane w Addison, Bridgeview, Calumet Park, Evanston i Westchester zachowają swoje dotychczasowe godziny pracy. Będą przyjmować interesantów, jak dotąd, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 am- 4 pm. Roscoe Express DMV będzie otwarty od środy do piątku w godzinach 9 am- 4 pm, DMV w Orland Township od poniedziałku do piątku w godzinach 8 am - 4 pm.