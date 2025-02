Uroczysta zbiórka, msza, zabawy i capstrzyk. Udany Dzień Myśli Braterskiej polonijnych harcerzy

Znany muzyk zmarł w Chicago. Pożegnają go tylko najbliżsi

Pomysł obchodów Dnia Myśli Braterskiej powstał na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek, która miała miejsce w USA w roku 1926. Obchody mają przypominać postać założyciela skautingu Lorda Baden-Powell’a i skłaniać polonijnych harcerzy do pamięci o polskich harcerkach i harcerzach na całym świecie. Z okazji wypadającego 22 lutego święta, dzień później, bo w niedzielę, do New Britain ściągnęły drużyny harcerskie z kilku stanów, składające się na hufce: żeński „Podhale” i męski „Warmia”. Wspólnie wzięły udział w mszy świętej i późniejszych uroczystościach w Haller Post.

Mszę świętą rozpoczęło wprowadzenie sztandarów hufców i drużyny harcerskie pod własnymi proporcami odśpiewały hymn harcerski „Wszystko, co nasze Polsce oddamy”. Na zakończenie mszy odśpiewano modlitwę „Panie Boże”. Po mszy harcerze zostali podjęci obiadem przygotowanym przez Koło Przyjaciół Harcerstwa z New Britain.

Po obiedzie nastąpiło oficjalne otwarcie Dnia Myśli Braterskiej, czego wstępem było wprowadzenie sztandarów do sali na drugim piętrze Haller Post, gdzie oficjalne uroczystości miały miejsce. Została odśpiewana pieśń harcerska „Siostry/Bracia skauci” i prowadząca uroczystość harcmistrz Barbara Nartowicz przywitała obecne na zjeździe harcerki i harcerzy z Filadelfii w Pensylwanii, Linden w New Jersey, New Britain, Bridgeport i Hartford w Connecticut oraz Worcester w Massachusetts.

Po uroczystej zbiórce hufcowa Barbara Nartowicz przypomniała ideę tegorocznych obchodów Dnia Myśli Braterskiej. - Tegoroczny World Thinking Day przebiega pod hasłem „Our story is reflecting our movement”, a u nas jest to „Ramię w ramię, budując harcerską rodzinę” – powiedziała, inicjując połączenie się myślami z całą harcerską bracią. W tej intencji na środku sali ułożone zostały w krąg lampiony oznaczone nazwami 13 miejsc na świecie, w których istnieje polskie harcerstwo. Następnie przy dźwiękach gitar odśpiewano pieśni.

Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na kominek i czas na gry oraz harcerskie zabawy. Ich polem stał się cały budynek Haller Post, udzielony na ten dzień harcerzom dzięki uprzejmości komendanta SWAP z New Britain Roberta Iwanickiego, który także był gościem kominka. Jednym z punktów była nauka tradycyjnego tańca harcerzy, podziwianego m.in. na międzynarodowych zlotach, czyli belgijki. Jej układ odtańczony został później przez uczestników zlotu. Uroczystości, które trwały do godz. 5.30 pm, zakończone zostały capstrzykiem i odśpiewaniem piosenki „Idzie noc”.

Współpraca Maria Bielski