Uniwersytety w Chicago ostrzegają przed zboczeńcem. Łapie kobiety za pośladki

Przedstawiciele Loyola University poinformowali w czwartek 20 lutego, że trzy studentki zgłosiły im napaści, do których dojść miało w poniedziałkowy wieczór na terenie kampusu. Do pierwszego incydentu – z udziałem mężczyzny, który złapał ofiarę za pośladki - rzekomo doszło w około godz. 8.40 pm naprzeciwko wejścia do Mertz Hall przy 1125 West Loyola. Minutę później nieopodal doszło do kolejnego takiego incydentu. Kilka minut później napastnik obmacywał kolejną ofiarę u zbiegu Loyola i Sheridan.

Władze uniwersyteckie podały, że napastnik był ubrany w szaro-czarną puchową kurtkę, spodnie w kolorze khaki, białe buty i miał przy sobie kolorową torbę na zakupy. Żadnego rysopisu nie podały za to władze Columbia College, które poinformowały o podobnym incydencie na terenie swojej uczelni. Według ich komunikatu nieznany mężczyzna miał we wtorek 18 lutego około godz. 9.30 am złapać kobietę za pośladki. Napaść została zgłoszona chicagowskiej policji, która szuka napastnika.

Mieszkańcy Chicago szybko wpadli na trop mężczyzny, który może być odpowiedzialny za te incydenty. W środę na profilu Chicago_Goofies na portalu X zamieszczono dwa różne filmy, z różnych miejsc, na których kobiety konfrontują się z tym samym mężczyzną, oskarżając go o łapanie za pośladki. Jeden pochodzi ze stacji kolejki Fullerton w Lincoln Park, a drugi ze State-Lake w Loop. Nagrany przez kobiety napastnik ubrany jest podobnie, jak ten z opisu podanego przez Loyola.