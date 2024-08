Uczniowie z Chicago pojadą do szkoły za darmo

Akcja „First Day, Free Rides”, podobnie jak w poprzednich latach jest zorganizowana przez Chicagowskie Przedsiębiorstwo Transportu CTA we współpracy z firmą Butcher Boy Cooking Oils. Na darmowe przejazdy autobusami i pociągami w poniedziałek 26 sierpnia od godziny 5.30 am do 8 pm mogą liczyć uczniowie chicagowskich publicznych i prywatnych szkół podstawowych oraz średnich, a także towarzyszące im osoby dorosłe.

- Jesteśmy bardzo dumni, że możemy znów, we współpracy z chicagowską firmą Butcher Boy Cooking Oils, kontynuować tę wspaniałą tradycję powrotu do szkoły dla uczniów z Chicago. Uważamy, że dzieci powinny mieć zapewniony tani i komfortowy przejazd do szkoły w pierwszym dniu nauki i by dobrze zacząć nowy rok szkolny – przekazał prezes CTA Dorval R. Carter Jr (65 l.).

Z darmowych przejazdów w ramach programu „First Day, Free Rides” w ubiegłym roku skorzystało niemal 49 000 uczniów. Od początku wdrożenia tej akcji w 2011 roku zapewniono ponad 1,3 miliona darmowych przejazdów. W czasie roku szkolnego za przejazdy trzeba już płacić, jednak CTA oferuje uczniom zniżki. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mogą zakupić bilet miesięczny na 30 dni z nielimitowanymi przejazdami za $30.