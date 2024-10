Tysiące gotowych dań skażonych listerią! Trafiły także do amerykańskich szkół

Amerykański Departament Rolnictwa alarmuje – do restauracji i sklepów w całym kraju trafić mogła żywność skażona groźną bakterią listerii. Wykryto ją w produktach jednej z popularnych firm z Oregonu, które są teraz wycofywane. Niestety wiele z gotowych do spożycia dań trafiło też do szkół, m.in. na terenie Tri-State.