Twarda babka i faworyt Trumpa powalczą o fotel gubernatora New Jersey

Znamy wyniki prawyborów w New Jersey, które wyłonić miały partyjnych kandydatów do starcia w wyborach powszechnych, zaplanowanych na 4 listopada. Najwięcej emocji budził wyścig do gubernatorskiego fotela, który od 2018 roku zajmuje demokrata Phil Murphy. Wyborcy dwóch najważniejszych amerykańskich partii 10 czerwca rozstrzygnęli, którzy ich politycy mają powalczyć o niego jesienią.

W republikańskich prawyborach decydujący głos mogło mieć poparcie udzielone przez Donalda Trumpa. Jako jedyny doczekał się go 64-letni Jack Ciattarelli, który reprezentował okręg 16. New Jersey w zgromadzeniu stanowym i którego prezydent USA nazwał „zwycięzcą”. - „Jest silnie wspierany przez najbardziej szanowanych liderów w New Jersey, a jako następny gubernator Jack Ciattarelli będzie ściśle współpracował ze mną i administracją Trumpa, aby realizować nasz program America First” – wychwalał 64-latka Trump swoim serwisie Truth Social.

Ciattarelli podczas wieczoru wyborczego gorąco dziękował prezydentowi za to poparcie, bo z wynikiem 68 proc. (ponad 310 tys. głosów) zwyciężył w republikańskich prawyborach, pokonując czterech innych kandydatów. Drugą lokatę – z wynikiem 22 proc. (99,6 tys. głosów) – zajął BIll Spadea (56 l.), weteran piechoty morskiej i prezenter radiowy, któremu dwukrotnie nie udały się starty w wyborach – najpierw do Kongresu USA, potem do stanowego zgromadzenia.

Wśród demokratów walka okazała się bardziej wyrównana

W demokratycznych prawyborach głosy wyborców rozłożyły się mniej zdecydowanie na większą liczbę kandydatów. Wyścig wygrała silna kobieta – weteranka US Army i pilotka wojskowych śmigłowców, Mikie Sherrill (53 l.), od 2018 roku reprezentująca w Kongresie USA 11. okręg kongresowy NJ. 53-letnia polityk, która obiecywała m.in. walkę o zwiększenie liczby przystępnych cenowo mieszkań, zwyciężyła 34 proc. głosów od ponad 270 tys. wyborców. Drugie miejsce z 20 proc. (ponad 163 tys. głosów) zajął burmistrz Newark Ras Baraka (55 l.), a trzecie Steven Fulop (48 l.), burmistrz Jersey City, na którego zagłosowało 16 proc. (ponad 127 tys.) wyborców.

W puli wtorkowych prawyborów były też wszystkie z 80 miejsc Zgromadzenia Ogólnego New Jersey oraz mandat do walki o fotel burmistrza Atlantic City. W tym ostatnim starciu demokraci wskazali na urzędującego włodarza miasta Marty’ego Smalla Sr., który oskarżony jest o znęcanie się nad własną córką. Według wstępnych wyników Small pokonał Boba McDevitta, byłego szefa związku zawodowego pracowników kasyn, i w listopadzie zmierzy się z . W wyborach powszechnych zmierzy się z republikaninem Nadeemem Ahmedem Khanem, który nie miał rywali w prawyborach.