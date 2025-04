Miał skrzywdzić 12-latkę w New Jersey. Policja szuka go w trzech stanach

Shane Hennesy (22 l.) z Newtown Square w Pensylwanii został oskarżony 20 lutego 2025 r. o napaść na tle seksualnym, napaść na tle seksualnym i narażenie dobra dziecka. Jak poinformowali prokurator hrabstwa Camden w New Jersey Grace C. MacAulay i szef policji Pine Hill, NJ, Christopher Winters, 22-latek zaatakował seksualnie 12-letnią dziewczynkę w Pine Hill w stanie New Jersey. Do napaści miało dojść na przełomie 2024 i 2025 roku, po tym, jak para, która poznała się w internecie, spotkała się na żywo. Jak twierdzą mundurowi, po postawieniu zarzutów Hennesy zaczął uciekać.

Jak przekazała policja, Hennesy to biały mężczyzna z długimi, zmierzwionymi brązowymi włosami i brązowymi oczami. Mierzy 6 stóp-1 i waży 200 funtów, choć mógł ostatnio stracić na wadze. - „Hennesy jest znany z częstych odwiedzin Newton Square w Pensylwanii, a także Ocean City w Maryland i Newark w Delaware” – dodaje policja.

U.S. Marshals oferują 1000 dolarów nagrody za informacje prowadzące do aresztowania Hennesy'ego. Każdy, kto posiada informacje na temat miejsca pobytu Hennesy'ego, proszony jest o kontakt ze starszym detektywem Stephenem Bezichem z U.S. Marshals Service New York/New Jersey Regional Fugitive Task Force - Camden Division pod numerem (609) 331-0310.

Osoby posiadające informacje na temat śledztwa w sprawie napaści na tle seksualnym, proszone są o kontakt z detektyw Kerry Butler z jednostki specjalnej ds. ofiar w biurze prokuratora hrabstwa Camden pod numerem (856) 225-8664. Wskazówki można również przesyłać na adres CAMDEN.TIPS.