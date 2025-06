New Jersey wybiera. Tłum chętnych do fotela gubernatora Phila Murphy’ego

Phil Murphy (68 l.) rządzi stanem od stycznia 2018 roku i nie może już ubiegać się o kolejną kadencję. Mieszkańcy New Jersey nie mogą jednak narzekać na brak chętnych do walki o fotel gubernatora, która rozstrzygnie się 4 listopada 2025 r. Pokazują to prawybory odbywające się we wtorek 10 czerwca w New Jersey. Na listach wyborczych znalazło się 11 kandydatów obu partii, w tym pięcioro republikanów, którzy mają chrapkę na powrót do kapitolu w Trenton po ośmiu latach rządów demokraty.

W republikańskich prawyborach przoduje trójka kandydatów

Na listach wyborczych republikanów jest trzech faworytów. To m.in. adwokat Jon Bramnick (72 l.), senator stanowy, a wcześniej wieloletni reprezentant okręgu 21. w Zgromadzeniu Ogólnym New Jersey. To także Jack Ciattarelli (64 l.), który reprezentował okręg 16. New Jersey w zgromadzeniu stanowym i w poprzednich wyborach powszechnych przegrał walkę o fotel gubernatora z Murphym 48 do 51 proc. Tylko on pochwalić może się mocnym poparciem Donalda Trumpa, który we wpisie w serwisie Truth Social nazwał go „zwycięzcą”. - „Nie zawiedzie Cię” – stwierdził prezydent USA.

Trójkę najpopularniejszych republikanów zamyka Bill Spadea (56 l.), weteran piechoty morskiej i prezenter radiowy, któremu dwukrotnie nie udały się starty w wyborach – najpierw do Kongresu USA, potem do stanowego zgromadzenia. Na karcie do głosowania republikańscy wyborcy znajdą też jednak przedsiębiorcę Justina Barberę (45 l.) oraz Mario Kranjaca, który do 2024 roku pełnił funkcję burmistrza Englewood Cliffs.

Demokraci mają większy ból głowy, bo wyboru dokonać muszą spośród sześciu osób

O kandydatach demokratów można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że są to nieznane postacie. O prawo do walki w listopadowym starciu powszechnym walczą m.in. znani burmistrzowie i stanowi reprezentanci. Na karcie do głosowania znalazł się Ras Baraka (55 l.), od 2014 roku zarządzający Newark jako burmistrz, a wcześniej jako radny, ale też Steve Fulop (48 l.), burmistrz Jersey City, a wcześniej radny tego miasta, weteran US Army.

O głos demokratycznych wyborców ubiega się też były strateg Josh Gottheimer (50 l.), reprezentujący w Kongresie USA 5. okręg kongresowy stanu czy prawniczka i weteranka Mikie Sherrill (53 l.), od 2018 roku reprezentująca tam 11. okręg kongresowy. W wyborcze szranki stanął też Sean Spiller, były radny i burmistrz Montclair, a od 2021 r. prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego New Jersey (NJEA). Listę zamyka Stephen Sweeney (65 l.), były ślusarz, który przez 20 lat do 2022 r. reprezentował okręg 3. w stanowym senacie.

Mieszkańcy New Jersey we wtorkowych wyborach wskażą też kandydatów do stanowej legislatury – w puli znalazły się wszystkie z 80 miejsc Zgromadzenia Ogólnego New Jersey. Wyborcy mogą oddawać głos w prawyborach w godz. 6 am – 8 pm. Zwycięzcy głosowania zmierzą się w wyborach powszechnych 4 listopada.