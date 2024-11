Trzej przyjaciele z Illinois zgarnęli 1,4 miliona dolarów na loterii

Tadeusz Antoniak, polonijny lider z Pensylwanii, o wyborze Trumpa: „Liczę na powrót do normalności”

Wygraną trójce przyjaciół zapewniło trafienie wszystkich pięciu numerów: 13-15-22-29-40. Zwycięski los, na lokalnej stacji benzynowej Mobil przy 5448 West 55th Street w Chicago, w pobliżu lotniska Midway, kupił jeden z trójki przyjaciół, przedstawiający się jako Tommy. - Kiedy okazało się, że wygraliśmy główną nagrodę, wróciłem na stację benzynową podzieliłem się tą wspaniałą wiadomością z Teresą, która tam sprzedaje i znam ją od lat. Była zszokowana - wyznał Tommy.

Zszokowani byli też przyjaciele, gdy okazało się, że dobrze wytypowali. - Początkowo myśleliśmy, że to jakiś żart, ale gdy Tommy odczytał numery, zrozumieliśmy, że to prawda. Nasi bliscy są zachwyceni - opowiadali zwycięzcy w rozmowie z przedstawicielami Illinois Lottery. Tommy wyznał, że za pieniądze z wygranej pomoże w organizacji nadchodzącego ślubu córki, zabierze też przyjaciół i rodzinę na mecze swojej ulubionej chicagowskiej drużyny hokejowej Blackhawks. Drugi członek „Tommy Lotto and Crew” wygrane pieniądze zainwestuje w swoją emeryturę, a trzeci pokryje za nie koszt studiów swych dzieci. Wszyscy zgodnie przyznali, że wygrana zmieniła ich życie.

Stacja Mobil, która sprzedała zwycięski los, otrzyma bonus w wysokości 1 proc. kwoty nagrody, czyli 14 000 dolarów. Sprzedawca tej placówki ma szczęśliwą rękę, bo wcześniej w tym roku sprzedał tam wygrany los wart 450 000 dolarów. Gra Lucky Day Lotto przyniosła od początku swego istnienia graczom z Illinois ponad 11,4 miliona zwycięskich losów i nagrody o wartości ponad 61,8 miliona dolarów. Gra jest dostępna tylko w Illinois, a losowania odbywają się o godz. 12.40 pm i 9.22 pm. Losy można kupić w sklepach, w internecie oraz za pośrednictwem aplikacji Illinois Lottery. Więcej informacji na IllinoisLottery.com.