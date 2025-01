Łyżwiarze wśród ofiar katastrofy lotniczej pod Waszyngtonem. „Nie wierzymy już w to, że znajdziemy kogoś żywego”

Służby z Waszyngtonu, DC, zakończyły już akcję ratunkową na rzece Potomak. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej o godz. 7.45 am czasu lokalnego John A. Donnelly Sr, szef straży pożarnej i pogotowia ratunkowego w DC. - Rozpoczynamy akcję poszukiwawczą. Nie wierzymy już w to, że znajdziemy kogoś żywego – wyjaśnił. Powiedział też, że do tej pory ratownikom udało się wydobyć z rzeki 27 ciał pasażerów samolotu i jednej z helikoptera.

Wiadomo już, że wśród ofiar są sportowcy. Na pokładzie bombardiera American Airlines, który zderzył się z helikopterem Black Hawk w pobliżu lotniska Reagan National Airport wieczorem w środę 29 stycznia byli łyżwiarze figurowi i trenerzy wracający z krajowych mistrzostw. Potwierdziła to w oficjalnym komunikacie organizacja U.S. Figure Skating.

- „U.S. Figure Skating może potwierdzić, że kilku członków naszej społeczności łyżwiarskiej było niestety na pokładzie lotu American Airlines 5342, który wczoraj wieczorem zderzył się z helikopterem w Waszyngtonie" - podała organizacja w oświadczeniu rozesłanym do mediów. Jak poinformowała, zawodnicy, trenerzy i och bliscy wracali do domu z Narodowego Obozu Rozwoju, który odbył się w połączeniu z Mistrzostwami Stanów Zjednoczonych w Łyżwiarstwie Figurowym, rozgrywanych w dniach 20-26 stycznia w Wichita w stanie Kansas. - „Jesteśmy zdruzgotani tą niewyobrażalną tragedią i trzymamy rodziny ofiar mocno w naszych sercach. Będziemy nadal monitorować sytuację i opublikujemy więcej informacji, gdy będą one dostępne" - dodali przedstawiciele U.S. Figure Skating.

Na pokładzie maszyny mieli być także, według agencji Reuters i rosyjskiej agencji TASS, trenerzy łyżwiarstwa Yevgenia Shishkova i Vadim Naumov – obywatele rosyjscy, którzy od co najmniej dwóch dekad żyli w USA.

Samolot pasażerski, który rozbił się nad Potomakiem to Bombardier CRJ700, który podchodził właśnie do lądowania. W maszynie było 60 pasażerów i czworo członków załogi. Na pokładzie wojskowego śmigłowca Blackhawk Sikorsky H-60 było trzech żołnierzy z bazy Fort Belvoir, odbywających lot szkoleniowy.