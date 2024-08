Trump uderza w demokratycznych rywali. Wieszczy, że zafundują Ameryce komunizm

Donald Trump w środę 7 sierpnia był gościem porannego programu „Fox and Friends" na antenie Fox News. Podczas telefonicznej rozmowy z prowadzącymi skomentował wtorkowe ogłoszenie swojej rywalki w wyścigu do Białego Domu Kamali Harris, która postanowiła iść do wyborów z Timem Walzem u boku.

- Nie mogę w to uwierzyć – stwierdził były prezydent. - To szokujący wybór – dodał, a zaraz potem podkreślił, że jeszcze nigdy w historii nie było takiego zestawu osób na karcie wyborczej. - To jest zestaw, który chciałby jak najszybciej zafundować krajowi komunizm, jeśli nie wcześniej – ocenił.

Były prezydent nie omieszkał sięgnąć po bardziej dosadne opinie na temat gubernatora Minnesoty.

- To jest bardzo liberalny człowiek i szokujący wybór – stwierdził, zapewniając, że jest „podekscytowany” decyzją Kamali Harris. Potem odniósł się do poglądów Walza na temat granicy. - Jeśli spojrzycie na jego historię - bez murów, bez zabezpieczeń, wpuszczając wszystkich - jest gorszy niż oni. Wiecie, nikt nie wiedział, jak radykalnie lewicowa była ona, ale on jest mądrzejszą wersją jej - dodał Trump, odnosząc się do Harris, po czym dodał, że Walz jest „mniej więcej takim samym typem co Bernie Sanders”, nawiązując do lewicowych poglądów znanego senatora z Vermont. - Jest bardzo zaangażowany w sprawy transpłciowe. Wszystko, co transgenderowe, uważa za świetne – ocenił Trump. Stwierdził też, że wybór Harris jest „obrazą dla Żydów” i „obrazą dla osób pragnących bezpieczeństwa”. - Myślę, że to bardzo obraźliwe dla wszystkiego, co ma związek z ponownym uczynieniem Ameryki wielką – podsumował.