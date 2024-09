To będzie wielki bal! Polonia odlicza do Bankietu Parady Pułaskiego

Taste of Polonia za nami

Ta gala co roku budzi ogrom emocji i zapewnia wyjątkowe wspomnienia. Polonia ze Wschodniego Wybrzeża szykuje już kreacje na wielki Bankiet Parady Pułaskiego, który tradycyjnie odbywa się przed biało-czerwonym przemarszem nowojorską Piątą Aleją. Bal odbędzie się w piątek 13 września, ponownie w sali Venetian w Garfield, NJ, która wyjątkowo przypadła go gustu Komitetowi Głównemu Parady Pułaskiego, ale i uczestnikom imprezy. Bankiet rozpocznie się o godz. 6.30 pm. Gościom do tańca przygrywać będzie zespół Magdaleny Baldych Simone, a na suto zastawionych stołach pojawiać się będą specjały tamtejszej kuchni.

Głównym punktem bankietu będzie prezentacja marszałków i Miss Polonii wszystkich kontyngentów, które w pierwszą niedzielę października przemaszerują Piątą Aleją. Nie zabraknie także tradycyjnego poloneza, w którego takt zatańczy m.in. Wielki Marszałek Parady 2024 Piotr Praszkowicz z żoną Dorotą, ale też prezydent Komitetu Głównego Parady Pułaskiego Richard Zawisny.

Bilety na Bankiet – w cenie $325 dorośli, $225 studenci i $125 dzieci - rozchodzą się jak świeże bułeczki. Kto jeszcze ich nie zdobył ma dosłownie kilka dni na zakup. Rezerwacje i informacje zdobyć można u Jadzi Kopali (mail: [email protected] i nr tel. 908 764 7810) lub u Aleksandry (mail: [email protected] i nr tel. 973 699 4035).

87. Parada Pułaskiego, na której czele przejdą kontyngenty reprezentujące Nowy Jork, rozpocznie się o godz. 12.30 pm w niedzielę 6 października przed budynkiem Nowojorskiej Biblioteki Publicznej przy Piątej Alei. - W duchu oddania i poświęcenia ideałom amerykańskiej wolności, które generałowie Pułaski i Kościuszko dzielili z naszymi Ojcami Założycielami, hasłem tegorocznej Parady jest „Bo wolność krzyżami się mierzy” – przypomina Richard Zawisny. Przemarsz poprzedzi uroczysta msza święta, która rozpocznie się o godz. 9 am w Katedrze Św. Patryka przy Piątej Alei oraz tradycyjne śniadanie o godz. 10.15 am w 3 West Club (3 W 51st St, New York, NY 10019).