Festiwal polskich smaków znów zachwycił Chicago

Jeden z największych polonijnych festiwali w USA trwał od piątku 30 sierpnia do poniedziałku 2 września. W niedzielę rano została odprawiona msza św. na Scenie Teatralnej Copernicus Center. Wokół budynku setki wystawców zaprezentowało na swoich stoiskach polskie pamiątki, rękodzieło i inne towary. Nie zabrakło też polonijnych biznesów oraz organizacji charytatywnych, między innymi You Can Be My Angel Foundation, Daru Serca czy też United Color of Pink. W namiotach i na stoiskach można było nabyć tradycyjne polskie jedzenie - pierogi czy kiełbaski z rożna oraz inne przysmaki. Nie zabrakło też zimnego, rodzimego piwa.

Organizatorzy zadbali też o strawę duchową. Na festiwalu można było usłyszeć wykonawców prezentujących muzykę pop, alternatywą, ludową rockową, klasyczną, taneczną, a także tradycyjną polską polkę. W sumie przez cztery dni, przez trzy sceny festiwalowe przewinęło się ponad 60 zespołów i artystów.

Podobnie jak w poprzednich latach niezwykle dużo emocji wzbudzały gwiazdy z Polski. W niedzielę wystąpił Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, zaś w sobotę i w poniedziałek można było posłuchać koncertu Elektrycznych Gitar. Dla polonijnej publiczności zagrali także Gutek i Jamal. W sobotę gości festiwalu rozruszała Magdalena Huk ze swoją fit drużyną, prezentując ćwiczenia na scenie. Można było też zobaczyć występy lokalnych orkiestr symfonicznych, zespołów pieśni i tańca ludowego. Dla dzieci zorganizowano gry i zabawy. Specjalnym gościem festiwalu była Królowa Parady Gabriela Ner oraz popularna polonijna maskotka Miś Wojtek. Do wspólnych zdjęć z nimi ustawiały się kolejki chętnych.