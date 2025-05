Tańce, loteria i polskie przysmaki. Górale zaszaleli na pikniku z zespołem Wiyrchy

Wiyrchy to młody, dynamiczny zespół góralski, którego instruktorami są Andrzej Nedza, Zofia Cichorz, Danuta Żegliń, Anna Kuna oraz Weronika Waluś, zajmująca się najmłodszą grupą podopiecznych. Jak zapewniła Danuta Żegliń, zespół ciągle się rozwija, a piknik to dodatkowa okazja na pokazanie kultury góralskiej, przekazywanej latami dzieciom przez rodziców i dziadków.

- Piknik nasz był sponsorowany przez naszego kapelana i wiele firm polsko-amerykańskich oraz rodziców dzieci z zespołu Wiyrchy. Pieniądze z imprezy zostały przekazane na działalność zespołu, między innymi na na wycieczki, które są nagrodami dla członków zespołu za ich całoroczny trud związany z ciężką pracą aby przyswoić taniec i tradycje góralskie - powiedziała nam Danuta Żegliń.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, celebrowaną przez kapelana zespołu księdza Grzegorza Warmuza, i deszczową pogodą, ale najwyraźniej modlitwy kapelana, dzieci i wiernych podczas mszy pomogły i tuż po nabożeństwie zaświeciło słońce. Na pikniku można było zakupić zimne trunki, skosztować potraw przygotowanych przez rodziców i przyjaciół zespołu. Na pikniku były także stragany z góralskimi wyrobami, ubraniami i biżuterią. Głównym punktem imprezy był występ dzieci z zespołu Wiyrchy, które zaprezentowały swoje zdolności artystyczne.

Następnie do tańca grali DJ Maciek – Masterboy oraz DJ Wojtas, którzy zaprosili do zabawy młodzież oraz starszych gości. Na pikniku nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, takich jak dmuchane zamki do skakania czy ścianki do wspinaczki. Wieczorem zaś odbyła się loteria fantowa, w której można było wygrać między innymi telewizor czy rowery i kupony podarunkowe.

- Nasz piknik był świetnym sposobem na spotkanie dorosłych, młodzieży i dzieci w różnym wieku. Okazją, aby spędzić rodzinnie czas na świeżym powietrzu i docenić kulturę góralską – przyznała pani Danuta, zapewniając, że cały zespół gorąco dziękuje sponsorom oraz gościom.