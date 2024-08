Szok! Mieszkanie od miasta za mniej niż $200 tys. W sercu Manhattanu!

Okazuje się, że na zakup własnego mieszkania na Upper West Side szansę mają nie tylko milionerzy. Władze metropolii wystawiły na sprzedaż niewielkie mieszkania w samym sercu miasta, kilka kroków od Central Parku. Choć średnia cena stopy kwadratowej na Manhattanie przekracza już $1980, tu cena wynosi niespełna $800, a lokale kupić można już za $174 tys.!

Lokale znajdują się w pięciopiętrowym przedwojennym budynku przy 165 West 80th Street, niedaleko od Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej (American Museum of Natural History), licznych sklepów, barów i restauracji. Budynek został odnowiony przez miasto i przekształcony w kooperatywę, tzw. co-op, lokatorzy będą więc posiadaczami udziałów w nieruchomości, gdzie znajduje się 17 lokali. Dostępne są studia o powierzchni od 240 do 343 stóp kwadratowych oraz lokale z jedną sypialnią o powierzchni od 466 do 544 stóp kwadratowych z jedną sypialnią.

Miasto sprzedaje mieszkania w drodze loterii, jednak mogą w niej wziąć udział jedynie osoby, spełniające określone warunki. Głównym jest kryterium dochodowe. Nowi właściciele nie mogą zarabiać więcej niż 120 proc. mediany dochodu w rejonie. W przypadku zainteresowanych zakupem studia akceptowane będą dochody między $73 319 a $130 440 na osobę lub $73 319 - $149 160 w przypadku gospodarstw dwuosobowych. Kolejny warunek – mieszkanie musi być głównym miejscem zamieszkania jego właścicieli.

Zainteresowani zakupem mają niewiele czasu. Termin składania wniosków o udział w loterii mija we wtorek 27 sierpnia. Wszelkie informacje znaleźć można na stronie internetowej.