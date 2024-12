Święty Mikołaj, rzucanie siekierą, pokazy dronów i fajerwerków. Navy Pier kusi na gwiazdkę

Władze Navy Pier przekonują, że tegoroczny świąteczny okres na słynnym molo będzie najbardziej widowiskowym w historii.

Jak zapowiedziały, oprócz świątecznych pokazów świetlnych, będzie można także w każdą sobotę o godz. 9 pm zobaczyć pokazy fajerwerków oraz dronów. To nie wszystko. Mieszkańcy i turyści będą mogli też skorzystać z biletowanych zjazdów dwupiętrową zjeżdżalnią lodową, czynną codziennie od godziny 12 pm do 8 pm. Do tego, w piątki, soboty i w niedziele możliwe będą przejażdżki karuzelą Wave Swinger, a codziennie Centennial Wheel - kołem diabelskim w klimatyzowanych gondolach z widokiem na panoramę Chicago i jezioro Michigan.

Ponadto w ramach świątecznych atrakcji przygotowanych przez Navy Pier w piątki, soboty i niedziele, od godziny 12 pm do 8 pm na molo będzie można... porzucać siekierą. Fani bardziej tradycyjnych świątecznych wspomnień ucieszą się z kolei z wizyty Świętego Mikołaja, który do 24 grudnia będzie się spotykał z dziećmi w Family Pavilion w każdą niedzielę, od południa do godziny 4 pm. Będzie można też wziąć w darmowych świątecznych targach rzemieślniczych oraz warsztatach rękodzieła.

Więcej informacji na stronie internetowej Navy Pier.