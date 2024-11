Święta w pigułce w centrum Chicago. Festiwal choinek z całego świata w biurze skarbnika

Świąteczny tłok da popalić. To ma być rekordowe Thanksgiving na drogach i lotniskach USA

Ta wystawa co roku wprowadza mieszkańców Chicago w magiczny świąteczny nastrój. W tym roku ekspozycję „Choinki z całego świata będzie można podziwiać od piątku 6 grudnia. Wystarczy wybrać się do biura skarbnika hrabstwa Cook w Chicago przy 118 N. Clark St. Pierwszego dnia wystawy w godzinach od 5 pm do 6.30 pm zaprezentowany zostanie też specjalny świąteczny program artystyczny, złożony z występów muzycznych, między innymi dobrze znanych Polonii zespołów góralskich.

Najważniejszymi eksponatami wystawy będą prawdziwe, wysokie na 3 stopy choinki przyozdobione ręcznie wykonanymi ornamentami. Ich autorami są przedstawiciele różnych grup etnicznych i religijnych mieszkających w aglomeracji chicagowskiej. Prócz choinek na wystawie można będzie też podziwiać chrześcijańską szopkę, afroamerykańską Kwanzaa Kinara, hinduską modlitwę Thali, żydowską Menorę. Ekspozycja zaprezentuje świąteczne zwyczaje niemal 100 narodów i kultur z całego świata.

Wśród reprezentowanych społeczności znajdą się: Kanada, Meksyk, Kuba, Argentyna, Brazylia, Peru, Wenezuela, Kolumbia, Salwador, Portoryko. Z Europy: Polska, Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Grecja, Ukraina, Serbia, Albania, Bułgaria, Rosja, Norwegia, Szkocja, Walia, Austria. Z Azji i Bliskiego Wschodu: Japonia, Korea, Tajwan, Indie, Nepal, Pakistan, Iran, Jordania, Palestyna. Z Afryki i Karaibów: Nigeria, Senegal, Haiti, Jamajka, Bahamy, Barbados.