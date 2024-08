Stan pomoże kupić domy nielegalnym imigrantom. Przełomowa ustawa w Kalifornii

Zatwierdzona w środę przez Zgromadzenie Stanu Kalifornia ustawa AB 1840, którą we wtorek przewagą dziewięciu głosów przyjął stanowy senat, trafiła już na biurko demokratycznego gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma (57 l.). Ten na razie milczy na temat jej ewentualnego podpisania, na co ma czas do końca września. Jego partyjni koledzy wierzą jednak, że poprze rewolucyjne zmiany.

Ustawa AB 1840 uczynić może z Kalifornii pierwszy w USA stan, który dopuściłby nieudokumentowanych imigrantów do California Dream for All - programu stanowych pożyczek przy zakupie pierwszego domu. Po zmianie nazwy na Home Purchase Assistance Program prawo do udziału w nim mieliby również mieszkańcy bez uregulowanego statusu imigracyjnego. Przepisy, których autorem jest członek zgromadzenia Joaquin Arambula (47 l.), dopuściłyby ich do udziału w loterii, której laureaci mogą uzyskać 20 proc. pomocy nie wyższej niż $150 tys. w przedpłacie przy zakupie pierwszego domu. Mogliby w niej startować na takich samych zasadach jak pozostali mieszkańcy stanu o niskich i średnich dochodach. Wystarczy, że posiadaliby numer identyfikacyjny podatnika lub numer ubezpieczenia społecznego.

Twórca ustawy przekonywał, że jej celem jest sprawiedliwość. - „AB 1840 ma na celu zapewnienie możliwości ciężko pracującym, odpowiedzialnym ludziom, którzy marzą o posiadaniu domu i przekazaniu tego dziedzictwa swoim dzieciom - marzenie, które wszyscy mamy dla wszystkich naszych rodzin w Kalifornii" - przekazał Arambula w oświadczeniu. - „Dotyczy to także nieudokumentowanych imigrantów, którzy mieszkają tu od dziesięcioleci i płacą podatki" – dodał.

Nowe przepisy wywołały jednak burzliwą debatę w legislaturze. Ostro przeciwni tym zapisom są republikanie, których sprzeciw nie wystarczył do odrzucenia projektu. - "Deficyt budżetowy Kalifornii nadal rośnie, a demokratyczni ustawodawcy są tak oderwani od codziennych kalifornijczyków, że dosłownie zabierają pieniądze przestrzegającym prawa obywatelom, swoim własnym wyborcom, i przekazują je jako darmowy prezent ludziom, którzy złamali prawo federalne, aby nielegalnie przekroczyć granicę" – skomentował w serwisie X republikański senator stanowy Brian Dahle (59 l.).

Z pomocy w ramach dotychczasowego programu California Dream for All, uruchomionego w 2023 r. skorzystało dotąd 1700 osób.