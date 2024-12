Spotkanie z Kobietami Rakietami zorganizowane przez Polaków w Chicago

Chicagowska Polonia niestrudzenia organizuje liczne spotkania i imprezy świąteczne. Jedno z nich zorganizowały panie działające w polonijnej organizacji wspomagającej walkę z rakiem piersi United Colors of Pink - odbyło się ono w gościnnych progach Dwell Studio Chicago.

Organizatorki przygotowały smaczny poczęstunek, były też gry i zabawy, a także upominki, podzielono się też opłatkiem i składano sobie życzenia. Był też czas na rozmowy, podsumowanie minionego roku i snucie planów na przyszłość.

- To dzięki pomocy cudownych ludzi spędziłyśmy ten rewelacyjny wieczór. Dziękuję bardzo Dwell Studio Chicago, Grzegorzowi i Marii Grzywacz za udostępnianie nam swojego miejsca na każde nasze spotkanie. Duże uściski kieruję do Edyty Kretowskiej za zrobienie różowych mikołajków. Dziękuję niesamowitej Ewelinie Nedzy Chotarski, która wspiera nasze dziewczyny od początku oraz teraz przekazała dla ponad 30 podopiecznych fundacji kosmetyki do paczek świątecznych. Podziękowania również dla niezastąpionej Kasi Dadej, która przekazała dla każdej z naszych dziewczyn prezenty. Bez was nie dałybyśmy radę - stwierdziła Jola Sporna, jedna z organizatorek imprezy.

- Dla mnie Kobiety Rakiety jesteście niesamowite, silne, dajecie inspirację i się nie poddajecie.- zakończyła Sporny.

Ci sportowcy są największą dumą swoich państw! Sprawdź, czy wiesz skąd pochodzą [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Skąd pochodzi Marit Bjørgen? Norwegia Finlandia Szwecja Następne pytanie