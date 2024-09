Śmiertelne płomienie na Brooklynie i w New Jersey. Trzy ofiary

Do pierwszego z tragicznych w skutkach pożarów doszło w Paterson, NJ. Około godz. 2.30 am w piątek płomienie ogarnęły budynek przy North 7th Street. Nie wszystkim udało się uratować – w spalonym domu, który zajmowało kilka rodzin znaleziono dwa ciała. Jedna z kobiet przeżyła, bo obudziło ją przeraźliwe szczekanie jej psów, jak opowiadała w rozmowie z lokalnymi mediami. Jest jedną z 17 osób, które zostały objęte pomocą Czerwonego Krzyża, bo nie mogą wrócić do domów.

Kolejna tragedia rozegrała się w Nowym Jorku. Płomienie pojawiły się tuż o godz. 3.45 am przy Farragut Road we Flatbush. Strażacy wydostali z budynku poważnie zatrutych dymem 71-letniego mężczyznę, 31-letnią kobietę i 65-latkę. Niestety, przewieziony do Kings County Hospital kilka godzin później zmarł. 31-latka jest w stanie krytycznym. Do szpitala, w stanie niezagrażającym życiu trafił też jeden ze strażaków.