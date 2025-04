Zaskakujące show w Los Angeles! Pierwszy na świecie wyścig plemników

Anna Maria Anders wróciła do USA. „Polska powinna dbać bardziej o Polonię w Stanach Zjednoczonych”

Show pod mikroskopem, zakłady i komentarz na żywo

Za kontrowersyjnym pomysłem organizacji niecodziennego wyścigu stoi czwórka młodych milionerów ze startupu Sperm Racing, którzy postanowili w nietypowy sposób zwrócić uwagę na problem męskiej płodności. Zawodnicy, dostarczeni przez rywalizujące ze sobą kalifornijskie uczelnie UCLA i USC, będą ścigać się pod okiem kamery mikroskopowej. Będą mieli do pokonania 20 cm trasy, ale to nie wszystko! Trasa ma wiernie odzwierciedlać naturalne warunki, jakie plemniki pokonują w drogach rodnych kobiety.

Organizatorzy obiecują show, jakiego świat nie widział. Zwycięzca zostanie wyłoniony po trzech „biegach", a wydarzeniu towarzyszyć będą fachowe komentarze ekspertów. Dla tych, którzy lubią adrenalinę, przewidziano możliwość obstawiania wyników. Całość ma być transmitowana na żywo, więc każdy będzie mógł śledzić to historyczne wydarzenie zaplanowane na 25 kwietnia. Chętni, by zobaczyć je na żywo muszą wyłożyć na bilet $50. Nieco mniej zapłacą studenci rywalizujących uczelni.

"Zdrowie to wyścig, w którym każdy powinien brać udział!"

Eric Zhu, współzałożyciel start-upu, podkreśla, że celem wyścigu plemników jest coś więcej niż tylko rozrywka. - „W wyścigu spermy nie chodzi tylko o ściganie się plemników (choć, bądźmy szczerzy, to zabawne). Chodzi nam o przekształcenie zdrowia w rywalizację. Chodzi o sprawienie, by zagadnienia męskiej płodności stały się tematem, o którym ludzie chcą rozmawiać, który chcą śledzić i w sprawie którego chcą działać” – stwierdza Eric w manifeście na stronie startupu. - „Zdrowie to wyścig. I każdy zasługuje na szansę na linii startu" – dodaje.

Alarmujące dane: męska płodność w kryzysie

Inicjatywa Sperm Racing ma zwrócić uwagę na poważny problem. Portal Only My Health alarmuje, że badania dowodzą spadku liczby produkowanych przez mężczyzn plemników. Od 1973 roku liczba plemników w jednym mililitrze nasienia zmniejszyła się średnio o ponad połowę! Na ten niepokojący trend wpływają:

Otyłość

Palenie

Zła dieta

Stres

Wirusy

Pestycydy

Toksyny

Mikroplastik

- „Jeżeli jesteś gotów spędzać godziny na doskonaleniu formy, zmuszając swoje ciało do pokonywania granic możliwości, dlaczego nie możesz również doskonalić swojego zdrowia i rywalizować w tej dziedzinie?" - zachęcają organizatorzy wyścigu.

Bez względu na to, jak wypadnie to show, może okazać się świetnym sposobem zwrócenia uwagi na problem męskiej płodności. Można też przypuszczać, że wywoła lawinę komentarzy i emocji.