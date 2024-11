Sędzia zastrzelony przed domem. Żona z zarzutami

Do dramatu doszło we wtorek 5 listopada tuż po godz. 12 pm, gdzie to zgłoszono odgłosy strzelaniny policjantom z Biura Szeryfa Hrabstwa Edwards. Mundurowi ruszyli do domu Michaela i Megan s. Valentine (44 l.) przy 1100 County Road 600. Na miejscu zastępca szeryfa zastał leżące przed domem ciało sędziego. Mężczyźnie nie można było już pomóc. Policjanci nie zdradzili powodów, ale dwa dni potem aresztowano żonę ofiary Megan S. Valentine (44 l.). Kolejne ustalenia miały potwierdzić jej udział w zbrodni.

Na podstawie śledztwa prowadzonego przez policję stanową, która przejęła dochodzenie, Prokuratura Apelacyjna Prokuratora Stanowego Illinois oskarżyła kobietę o popełnienie morderstwa pierwszego stopnia oraz ciężki atak przy użyciu broni palną, rozładowanie broni palnej i agresję domową. Kobieta trafiła do aresztu hrabstwa White 25 mil na południe od Albion. 8 listopada po raz pierwszy postawiono ją przed sądem. Według akt sądowych, jej obrońca w nie sprzeciwiał się pozostawieniu jego klientki w areszcie. Kolejna rozprawa miała odbyć się we wtorek 12 listopada.

Zbrodnia wstrząsnęła całą okolicą oraz środowiskiem sędziowskim. Melissa Morgan, szefowa Second Judicial Circuit, w którym pracował już drugą kadencję Michael J. Valentine wydała sprawie jego śmierci oświadczenie, przyznając, że wszyscy jego współpracownicy są w szoku.

- „Sędzia Valentine był wybitnym prawnikiem, który był zdeterminowany w dążeniu do sprawiedliwości, a jego współczucie i zachowanie przyniosły mu zaufanie i szacunek ludzi, którzy pojawili się przed nim. Będzie nam go bardzo brakowało. Nasze myśli i modlitwy są z jego rodziną w tym trudnym czasie” – napisała.

Valentine był absolwentem prawa na Southern Illinois University. Został sędzią w 2016 roku, a wcześniej pracował jako prokuratorem hrabstwa Edwards. Zgodnie z nekrologiem domu pogrzebowego Meridith Funeral Home, pożegnanie sędziego odbędzie się w środę 13 listopada w domu pogrzebowym, zaś pochówek odbędzie się w Orland Park w Illinois w późniejszym terminie.