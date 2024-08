Tragedia w Teksasie

Samolot runął na osiedle. Domy stanęły w płomieniach. Dwie osoby nie żyją

Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku, do którego doszło w Teksasie. We wtorkowy poranek niewielki samolot runął w sam środek osiedla mobilnych domów. Na skutek kraksy doszło do potężnego pożaru, w którym ranna została jedna z mieszkanek. Obie osoby znajdujące się na pokładzie maszyny zginęły.