Samochód to nie choinka! Policja grozi mandatami za takie przystrajanie aut

Policja z Illinois i Indiany ostrzega kierowców, że jeśli zamienią swoje pojazdy w ruchome świąteczne wyświetlacze to mogą zostać ukarani mandatami i wysokimi grzywnami. Sierżant policji stanowej Illinois Melissa Albert-Lopez upomniała kierowców, że zakrywanie pojazdu świątecznymi światełkami i włączanie ich podczas jazdy jest niezgodne z prawem.

- Nie próbuję być Grinchem i rozumiem doskonale, że jest to sezon świąteczny. Rozumiem też, że to fajnie wygląda na drodze, ale jazda z lampkami choinkowymi nałożonymi na pojazd jest nielegalna – przypomniała na antenie chicagowskiej stacji radiowej WBBM Melissa Albert-Lopez. Przyznała, że chodzi o bezpieczeństwo. - Jest to rozpraszające dla kierowców, kiedy widzą pojazd jadący obok z lampkami choinkowymi, a rozproszenie uwagi na drodze prowadzi do wypadków i obrażeń. I to jest to, czego naprawdę staramy się uniknąć – dodała.

Wtórują jej koledzy z Indiany, ale tak naprawdę z całej Ameryki. - "To może wyglądać świątecznie, ale nie jest legalne i rozprasza uwagę. Prosimy o nieprowadzenie pojazdów z lampkami choinkowymi zawieszonymi na samochodzie" – przestrzegła na Facebooku Policja Stanu Indiana.