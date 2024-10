Robert Swiderski przeszedł 80 mil, by wesprzeć policjantów z Chicago

Pomysł jest prosty. Zebrać kartki i listy z podziękowaniami dla policjantów od mieszkańców Chicago, a potem z pełnym plecakiem odwiedzić wszystkie 22 komisariaty Chicago Police Department, by przekazać je mundurowym i pokazać, jak wiele znaczą. Robert Swiderski zrealizował go w minionym tygodniu. Wyruszył we wtorek 24 września, by po niemal 48 godzinach nieustannego marszu zakończyć swój niezwykły spacer. Na kilku etapach wsparli go przyjaciele i mieszkańcy, a nawet radny Raymond Lopez (46 l.).

Biegacz w sobotę 28 września spotkał się z przedstawicielami CPD, którzy podziękowali mu nie tylko za ten liczący niemal 80 mil spacer. - „Departament Policji w Chicago chciałby podziękować Robertowi Swiderskiemu z ‘Running for Blue Lives’ za nieustanne szerzenie świadomości społecznej w dziedzinie zdrowia psychicznego funkcjonariuszy i za działania na rzecz zapobiegania samobójstwom wśród funkcjonariuszy. Robert odwiedził każdy posterunek chicagowskiej policji i dostarczył listy z podziękowaniami od ludzi dla naszych oficerów” - napisali po spotkaniu z biegaczem w serwisie X przedstawiciele CPD.

Robert Swiderski nie poprzestanie na wyjątkowym spacerze. Obecnie szykuje się do Maratonu w Chicago, który odbędzie się 13 października. Weźmie w nim udział przy okazji wspierając policyjną fundację i organizując zbiórkę na jej rzecz. - „Wierzę, że chicagowscy policjanci zasługują na to, by im służyć i chronić ich, tak jak oni służą i chronią nas, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. Fundacja Chicago Police Memorial Foundation (CPMF) troszczy się o nich lepiej niż ktokolwiek inny. Twój datek będzie przypomnieniem, że kiedy nadchodzą trudne czasy potrafimy się zjednoczyć, jak rodzina i zapewnić sobie nawzajem pocieszenie, wsparcie oraz ochronę” - napisał biegacz na stronie zbiórki Chicago Marathon, której celem jest zebranie $2750.

Pochodzący z południowo-zachodnich przedmieść Chicago Swiderski już od czterech lat działa na rzecz wspierania zdrowia mentalnego chicagowskich policjantów i zapobiegania samobójstwom. Co roku przekazuje listy policjantom podczas „maratonu” po wszystkich okręgach CPD.

OPERATION SERVE & PROTECT 💙Thank you letters received today from some amazing people who love our men and women in Blue!On Sept. 20 we will begin delivering these thank yous to all 22 @Chicago_Police districts, walking 80 miles to let our Officers know they matter. (1/2) pic.twitter.com/QWZ0C84DEd— Running For Blue Lives💙 (@runforbluelives) September 9, 2022

Problem kruchości zdrowia psychicznego Swiderski zna od podszewki, bo kiedy miał dwadzieścia kilka lat sam zmagał się z depresją i próbował się zabić. Pochodzi z policyjnej rodziny. Jego ojciec, Bob Swiderski Sr, przeszedł już na policyjną emeryturę po 31 latach służby. W policji służyli także jego wujowie Ed Swiderski i Al Swiderski, oraz kuzyn Brian Skora. Swiderski pracuje jako trener inteligencji emocjonalnej, uczy ludzi, aby byli bardziej otwarci emocjonalnie wobec siebie, dzięki czemu mogą być lepszymi pracownikami, członkami rodziny i społeczeństwa.